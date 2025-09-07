Okoloidúci kriesili muža v bezvedomí, na mieste zasahoval aj vrtuľník
Na mieste zasahovali všetky pohotovostné zložky, muža sa však zachrániť nepodarilo.
Všetky pohotovostné zložky zasahovali v sobotu (6. 9) večer za obcou Pohronská Polhora v smere na sedlo Chlipavica. Informovala o tom Záchranná zdravotná služba NsP Brezno na Facebooku.
Podľa záchranárov na mieste našli pacienta v bezvedomí. Okoloidúci k nemu hneď privolali pomoc, a do príchodu záchranárov sa ho snažili oživiť. Do ťažko prístupného terénu vyslali aj záchranársky vrtuľník z Banskej Bystrice a záchranku z Tisovca.
Foto: facebook.com/Záchranná zdravotná služba NsP Brezno
"Po príchode na miesto udalosti zahájila posádka RLP Brezno rozšírenú kardiopulmonálnu resuscitáciu," informujú záchranári s tým, že napriek ich snahe sa život muža nepodarilo zachrániť. "Lekár na mieste konštatoval exitus," dodali.
