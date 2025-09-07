Polícia vyhlásila pátranie po 16-ročnom dievčati
16-ročná Júlia je nezvestná od nedele.
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyhlásilo pátranie po 16-ročnej Júlii Čupákovej. Informuje o tom web patranie.sk s tým, že k vyhláseniu pátrania došlo v nedeľu 7. septembra.
Nezvestná Júlia má svetlé blond vlasy a modré oči. Na sebe mala oblečené čierne legíny, čiernu mikinu s kapucňou a s nápisom a čierno-červené tenisky značky Nike.
Foto: patranie.sk
V prípade, že ste dievča videli alebo máte informácie o jeho pobyte, je potrebné kontaktovať políciu na telefónnom čísle 158, prípadne osobne na ktoromkoľvek oddelení.
