Pápež Lev XIV. vyhlásil za svätého prvého mileniála Carla Acutisa
- DNES - 11:20
- Vatikán
Pápež Lev XIV. v nedeľu svätorečil Carla Acutisa, 15-ročného talianskeho rímskokatolíckeho laika, známeho aj ako „Boží influencer“, ktorý v roku 2006 zomrel na leukémiu. Acutis je prvý svätý z radov tzv. mileniálov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.
Carlo Acutis sa narodil 3. mája 1991 v Londýne talianskym rodičom, väčšinu svojho krátkeho života však strávil v Miláne, pričom prázdniny zvykol tráviť v dome svojej rodiny v Assisi. Zomrel v meste Monza na severe Talianska.
Za svätého ho pápež vyhlásil počas omše na Námestí svätého Petra, na ktorej sa zúčastnili desaťtisíce ľudí. Tento „Boží influencer“ sa väčšinu svojho života venoval šíreniu katolíckej viery na internete.
Vatican is ready to canonize Carlo Acutis pic.twitter.com/2fqy3FNwOP— cassie (@CatholicCassie) September 4, 2025
Spoločne s Acutisom kanonizoval Lev XIV. aj populárneho talianskeho katolíckeho aktivistu Piera Giorgia Frassatiho, ktorý v roku 1925 vo veku 24 rokov podľahol obrne.
Acutis bol za blahoslaveného vyhlásený v roku 2020 po tom, čo mu bol oficiálne pripísaný prvý zázrak. Druhý zázrak mu bol uznaný v máji tohto roku. Týmto rozhodnutím zosnulého pápeža Františka sa otvorila cesta k tomu, aby bol Acutis vyhlásený za prvého svätého z tzv. generácie Y, respektíve mileniálov, teda ľudí narodených v rokoch 1981 - 1996.
Za svätého mal byť tento tínedžer vyhlásený už 27. apríla, ale pre smrť pápeža Františka tento obrad odložili.
Vatikán uviedol, že na slávenie nedeľňajšej omše sa prihlásilo 36 kardinálov, 270 biskupov a 212 kňazov.
Pápež Lev XIV. sa podľa AP pred začiatkom omše neplánovane prihovoril zhromaždeniu a privítal „toľko mladých ľudí, ktorí prišli na túto omšu.“ „Naozaj, je to požehnanie Pána,“ povedal a vyzval veriacich, aby po omši zostali na námestí, aby ich mohol pozdraviť zo svojho papamobilu.
AP tvrdí, že už hodinu pred bohoslužbou bolo námestie vo Vatikáne plné veriacich, medzi ktorými bolo mnoho talianskych „mileniálov“, ktorí v Acutisovi našli moderný vzor, s ktorým sa vedia stotožniť.
Približne 800 ľudí pricestovalo špeciálnym vlakom z Assisi, kde telo Acutisa, oblečené v džínsoch a teniskách značky Nike, spočíva v hrobke so stenami zo skla.
