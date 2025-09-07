  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 7.9.2025Meniny má Marianna
15°Bratislava

Rusi útočili vyše 800 dronmi, poškodili aj budovu ukrajinskej vlády

  • DNES - 8:51
  • Kyjev
Rusi útočili vyše 800 dronmi, poškodili aj budovu ukrajinskej vlády

Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková v nedeľu potvrdila, že po nočnom ruskom útoku je poškodená budova ukrajinskej vlády.

Rusko v noci útočilo rekordným počtom dronov, pričom ich na Ukrajinu vyslalo viac ako 800. Útoky si vyžiadali najmenej štyri obete na životoch, zranené sú desiatky ľudí. Ukrajina tiež tvrdí, že v noci zaútočila na ropovod Družba v ruskej Brianskej oblasti. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Áno, po prvýkrát v dôsledku nepriateľského útoku došlo k poškodeniu budovy vlády – strechy a horných poschodí. Záchranári hasia požiar,“ napísala premiérka na platforme Telegram, kde pridala aj fotografie poškodenej budovy.

Reportéri americkej tlačovej agentúry AP v nedeľu po rozsiahlom útoku ruských síl na Kyjev hlásili, že zo strechy budovy, kde sídli ukrajinská vláda stúpa dym. AP však uviedla, že nie je jasné, či ide o dôsledok priameho ruského zásahu. Rusko sa podľa nej doteraz vyhýbalo útokom na vládne budovy v centre mesta.

Ruské útoky si vyžiadali aj najmenej štyri obete na životoch a desiatky ľudí utrpeli zranenia, tvrdia ukrajinskí predstavitelia.

Rusko podľa Reuters v noci vyslalo na Ukrajinu 805 dronov a 13 rakiet, pričom ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila 751 dronov a štyri rakety. Ide o najvyšší počet dronov, ktoré Rusko od začiatku vojny na Ukrajine použilo.

Útoky v noci podnikla aj Ukrajina, ktorá podľa veliteľa ukrajinských síl bezpilotných systémov Roberta Brovdiho zaútočila na ropovod Družba v Brianskej oblasti. Brovdi na Telegrame uviedol, že po útoku došlo ku „komplexnému poškodeniu požiarom“. Reuters pripomína, že ropovod Družba zabezpečuje dodávky ropy aj na Slovensko a do Maďarska.

Ukrajina na tento ropovod v uplynulom období zaútočila niekoľkokrát, pričom v auguste útok na čerpaciu stanicu v ruskej Tambovskej oblasti viedol k prerušeniu prepravy ropy cez ropovod Družba na Slovensko.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zamestnanci sa v príspevku vysmievali pacientom, všetkých prepustili

Zamestnanci sa v príspevku vysmievali pacientom, všetkých prepustili

DNES - 8:19Zahraničné

Zdravotná klinika kvôli záberom získala vyše 200 negatívnych recenzií.

Ruské drony opäť útočili na Kyjev

Ruské drony opäť útočili na Kyjev

DNES - 6:09Zahraničné

Rusko v sobotu večer vypustilo roj dronov na ukrajinské hlavné mesto Kyjev.

Tisícky demonštrantov v Izraeli apelovali na Trumpa, aby ukončil vojnu v Gaze

Tisícky demonštrantov v Izraeli apelovali na Trumpa, aby ukončil vojnu v Gaze

DNES - 6:07Zahraničné

Na sobotňajšom večernom zhromaždení sa zúčastnili desaťtisíce ľudí.

Belgicko plánuje nasadiť vojakov do ulíc Bruselu

Belgicko plánuje nasadiť vojakov do ulíc Bruselu

DNES - 6:05Zahraničné

Belgický minister bezpečnosti a vnútorných záležitostí Bernard Quintin v sobotu vyhlásil, že armáda by už čoskoro mohla byť nasadená do ulíc hlavného mesta Brusel.

Vosveteit.sk
Plochozemci sa vydali na kraj sveta, aby zistili, či je Zem naozaj plochá. To, čo videli, im vyrazilo dychPlochozemci sa vydali na kraj sveta, aby zistili, či je Zem naozaj plochá. To, čo videli, im vyrazilo dych
Vedci konečne rozlúštili záhadu najrýchlejších častíc SlnkaVedci konečne rozlúštili záhadu najrýchlejších častíc Slnka
Ruskí hackeri z APT28 útočia na populárnu službu medzi Slovákmi. Aj tvoje dáta môžu byť v ohrozeníRuskí hackeri z APT28 útočia na populárnu službu medzi Slovákmi. Aj tvoje dáta môžu byť v ohrození
Vedci si myslia, že konečne objavili pôvod života na Zemi. Môže zaň táto reakciaVedci si myslia, že konečne objavili pôvod života na Zemi. Môže zaň táto reakcia
Tvoje auto ti možno čoskoro samo zakáže šoférovať. Nová technológia rozhodne, kedy pôjdeš do „šoférskeho dôchodku“Tvoje auto ti možno čoskoro samo zakáže šoférovať. Nová technológia rozhodne, kedy pôjdeš do „šoférskeho dôchodku“
Webbov teleskop odhalil „najčistejšiu“ galaxiu v histórii. Vedci hovoria o dôkaze veľkého treskuWebbov teleskop odhalil „najčistejšiu“ galaxiu v histórii. Vedci hovoria o dôkaze veľkého tresku
Piješ diétne nápoje bez cukru? Vedci odhalili, čo to môže spraviť s tvojím telom a nebude sa ti to páčiťPiješ diétne nápoje bez cukru? Vedci odhalili, čo to môže spraviť s tvojím telom a nebude sa ti to páčiť
Takmer mi ukradli údaje z karty pri nákupe v bežnom e-shope. Táto funkcia ma ale zachránilaTakmer mi ukradli údaje z karty pri nákupe v bežnom e-shope. Táto funkcia ma ale zachránila
Populárne routery medzi Slovákmi tejto značky sú deravé, hackeri ich už zneužívajú. Čo najskôr si stiahnu aktualizáciu, kým nebude neskoroPopulárne routery medzi Slovákmi tejto značky sú deravé, hackeri ich už zneužívajú. Čo najskôr si stiahnu aktualizáciu, kým nebude neskoro
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP