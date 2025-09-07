Rusi útočili vyše 800 dronmi, poškodili aj budovu ukrajinskej vlády
- DNES - 8:51
- Kyjev
Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková v nedeľu potvrdila, že po nočnom ruskom útoku je poškodená budova ukrajinskej vlády.
Rusko v noci útočilo rekordným počtom dronov, pričom ich na Ukrajinu vyslalo viac ako 800. Útoky si vyžiadali najmenej štyri obete na životoch, zranené sú desiatky ľudí. Ukrajina tiež tvrdí, že v noci zaútočila na ropovod Družba v ruskej Brianskej oblasti. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Áno, po prvýkrát v dôsledku nepriateľského útoku došlo k poškodeniu budovy vlády – strechy a horných poschodí. Záchranári hasia požiar,“ napísala premiérka na platforme Telegram, kde pridala aj fotografie poškodenej budovy.
Russia has launched one of the war’s deadliest attacks on Ukraine with 805 strike drones, 9 Iskander-K cruise missiles, and 4 Iskander-M/KN-23 ballistic missiles, hitting over 20 cities including Kyiv's main government buildinghttps://t.co/5QIF1h8YEG— Video Forensics (@Video_Forensics) September 7, 2025
Reportéri americkej tlačovej agentúry AP v nedeľu po rozsiahlom útoku ruských síl na Kyjev hlásili, že zo strechy budovy, kde sídli ukrajinská vláda stúpa dym. AP však uviedla, že nie je jasné, či ide o dôsledok priameho ruského zásahu. Rusko sa podľa nej doteraz vyhýbalo útokom na vládne budovy v centre mesta.
Ruské útoky si vyžiadali aj najmenej štyri obete na životoch a desiatky ľudí utrpeli zranenia, tvrdia ukrajinskí predstavitelia.
Rusko podľa Reuters v noci vyslalo na Ukrajinu 805 dronov a 13 rakiet, pričom ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila 751 dronov a štyri rakety. Ide o najvyšší počet dronov, ktoré Rusko od začiatku vojny na Ukrajine použilo.
Consequences of the Russian massive strike on the regions of Ukraine— Hunter (@UaCoins) September 7, 2025
Kyiv: 2 dead, 18 injured. High-rise buildings, a kindergarten were destroyed, a government building was burning.
Kyiv region: drone attack, housing, warehouses and a stable were damaged - 7 horses… pic.twitter.com/aW2yxjnw3H
Útoky v noci podnikla aj Ukrajina, ktorá podľa veliteľa ukrajinských síl bezpilotných systémov Roberta Brovdiho zaútočila na ropovod Družba v Brianskej oblasti. Brovdi na Telegrame uviedol, že po útoku došlo ku „komplexnému poškodeniu požiarom“. Reuters pripomína, že ropovod Družba zabezpečuje dodávky ropy aj na Slovensko a do Maďarska.
Ukrajina na tento ropovod v uplynulom období zaútočila niekoľkokrát, pričom v auguste útok na čerpaciu stanicu v ruskej Tambovskej oblasti viedol k prerušeniu prepravy ropy cez ropovod Družba na Slovensko.
