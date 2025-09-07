V dome našli mŕtveho muža, má ísť o vraždu
Totožnosť muža bez známok života je zatiaľ neznáma.
Polícia v Senci zasahovala v rodinnom dome, kde našli pobodaného muža bez známok života. Informovala o tom televízia Markíza s tým, že podľa zatiaľ nepotvrdených informácií ho mali zavraždiť.
"Podľa našich informácií policajti našli na poschodí domu muža bez známok života. Jeho totožnosť zatiaľ nepoznajú. Muž mal mať bodné poranenia v oblasti krku," uviedol portál.
Policajti na mieste zadržali dvoch ľudí, ženu a jej partnera. Totožnosť usmrteného muža zatiaľ nepoznajú, podľa Markízy malo ísť o návštevníka domu.
K udalosti došlo v sobotu večer pred 19:00 hod., správu budeme aktualizovať.
