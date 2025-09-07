  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 7.9.2025Meniny má Marianna
13°Bratislava

V dome našli mŕtveho muža, má ísť o vraždu

  • DNES - 6:19
  • Senec
V dome našli mŕtveho muža, má ísť o vraždu

Totožnosť muža bez známok života je zatiaľ neznáma.

Polícia v Senci zasahovala v rodinnom dome, kde našli pobodaného muža bez známok života. Informovala o tom televízia Markíza s tým, že podľa zatiaľ nepotvrdených informácií ho mali zavraždiť.

"Podľa našich informácií policajti našli na poschodí domu muža bez známok života. Jeho totožnosť zatiaľ nepoznajú. ​Muž mal mať bodné poranenia v oblasti krku," uviedol portál.

Policajti na mieste zadržali dvoch ľudí, ženu a jej partnera. Totožnosť usmrteného muža zatiaľ nepoznajú, podľa Markízy malo ísť o návštevníka domu.

K udalosti došlo v sobotu večer pred 19:00 hod., správu budeme aktualizovať.

Zdroj: Info.sk, tvnoviny.sk
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zavolal vám človek s týmto menom? Nejde o policajta!

Zavolal vám človek s týmto menom? Nejde o policajta!

VČERA - 19:04Domáce

Ďalšia seniorka doplatila na podvod, zavolal jej muž, ktorý sa vydával za policajta.

Nebezpečný výrobok pre deti: SOI nariadila stiahnutie z trhu

Nebezpečný výrobok pre deti: SOI nariadila stiahnutie z trhu

VČERA - 18:53Domáce

Pri nebezpečnom výrobku na slovenskom trhu zasahovala inšpekcia.

Už v nedeľu to príde: Toto uvidíte na oblohe po západe slnka

Už v nedeľu to príde: Toto uvidíte na oblohe po západe slnka

VČERA - 18:23Domáce

Na východnom obzore sa v nedeľu uskutoční nebeské divadlo.

Letecké dni spomalili dopravu, pri Prešove je hodinová kolóna

Letecké dni spomalili dopravu, pri Prešove je hodinová kolóna

VČERA - 16:37Domáce

Vodiči sa pri Prešove zdržia až 1,5 hodiny.

Vosveteit.sk
Vedci konečne rozlúštili záhadu najrýchlejších častíc SlnkaVedci konečne rozlúštili záhadu najrýchlejších častíc Slnka
Ruskí hackeri z APT28 útočia na populárnu službu medzi Slovákmi. Aj tvoje dáta môžu byť v ohrozeníRuskí hackeri z APT28 útočia na populárnu službu medzi Slovákmi. Aj tvoje dáta môžu byť v ohrození
Vedci si myslia, že konečne objavili pôvod života na Zemi. Môže zaň táto reakciaVedci si myslia, že konečne objavili pôvod života na Zemi. Môže zaň táto reakcia
Tvoje auto ti možno čoskoro samo zakáže šoférovať. Nová technológia rozhodne, kedy pôjdeš do „šoférskeho dôchodku“Tvoje auto ti možno čoskoro samo zakáže šoférovať. Nová technológia rozhodne, kedy pôjdeš do „šoférskeho dôchodku“
Webbov teleskop odhalil „najčistejšiu“ galaxiu v histórii. Vedci hovoria o dôkaze veľkého treskuWebbov teleskop odhalil „najčistejšiu“ galaxiu v histórii. Vedci hovoria o dôkaze veľkého tresku
Piješ diétne nápoje bez cukru? Vedci odhalili, čo to môže spraviť s tvojím telom a nebude sa ti to páčiťPiješ diétne nápoje bez cukru? Vedci odhalili, čo to môže spraviť s tvojím telom a nebude sa ti to páčiť
Takmer mi ukradli údaje z karty pri nákupe v bežnom e-shope. Táto funkcia ma ale zachránilaTakmer mi ukradli údaje z karty pri nákupe v bežnom e-shope. Táto funkcia ma ale zachránila
Populárne routery medzi Slovákmi tejto značky sú deravé, hackeri ich už zneužívajú. Čo najskôr si stiahnu aktualizáciu, kým nebude neskoroPopulárne routery medzi Slovákmi tejto značky sú deravé, hackeri ich už zneužívajú. Čo najskôr si stiahnu aktualizáciu, kým nebude neskoro
Obyčajný ľad sa ukázal ako skrytý zdroj energie. Vedci hovoria o technologickej revolúcii a zmene chápania prírodyObyčajný ľad sa ukázal ako skrytý zdroj energie. Vedci hovoria o technologickej revolúcii a zmene chápania prírody
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP