Ruské drony opäť útočili na Kyjev
- DNES - 6:09
- Kyjev
Rusko v sobotu večer vypustilo roj dronov na ukrajinské hlavné mesto Kyjev.
Aktualizované o 7:20
Pri veľkom ruskom dronovom útoku na ukrajinské hlavné mesto Kyjev v noci na nedeľu zomreli dve osoby vrátane ročného dieťaťa a ďalších 11 ľudí sa zranilo. Útoky bezpilotných lietadiel spôsobili požiare na viacerých budovách naprieč mestom. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters a AP.
Požiar vypukol aj na najvyššom poschodí administratívnej budovy v štvrti Pečersk, kde sa nachádzajú vládne budovy. Novinári agentúry AP videli stúpať dym z centra mesta, ktoré je zriedka terčom ruských útokov.
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko informoval, že úlomky zo zničených dronov poškodili obytné budovy v štvrtiach Darnytskyj a Svjatošynskyj. Šéf vojenskej správy hlavného mesta Timur Tkačenko na Telegrame napísal, že Rusko „úmyselne a vedome útočí na civilné ciele“.
O 3.15 h bol na väčšine územia Ukrajiny vyhlásený letecký poplach po tom, čo ukrajinské letectvo vydalo varovanie pred dronovými a raketovými útokmi. Desiatky explózií otriasli stredoukrajinským mestrom Kremenčuk v Poltavskej oblasti. Ruské útoky tam spôsobili výpadky dodávok elektriny.
Poľsko v noci vzhľadom na vyhlásenie poplachu v západnej časti Ukrajiny aktivovalo svoje a spojenecké lietadlá, aby zaistilo bezpečnosť vzdušného priestoru, uviedlo operačné velenie poľských ozbrojených síl.
