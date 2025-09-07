  • Články
Tisícky demonštrantov v Izraeli apelovali na Trumpa, aby ukončil vojnu v Gaze

  • DNES - 6:07
  • Tel Aviv
Na sobotňajšom večernom zhromaždení sa zúčastnili desaťtisíce ľudí.

Desaťtisíce Izraelčanov sa v sobotu zúčastnili na demonštrácii v centre Tel Avivu, kde apelovali na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby presvedčil izraelskú vládu ukončiť vojnu v Pásme Gazy a zabezpečil prepustenie izraelských rukojemníkov zadržiavaných palestínskym militantným hnutím Hamas. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.

Demonštranti zaplnili námestie pred vojenským veliteľstvom, mávali izraelskými vlajkami a držali transparenty s fotografiami rukojemníkov. Niektorí niesli nápisy, medzi nimi aj jeden s textom: „Trumpovo dedičstvo sa rozpadá, zatiaľ čo vojna v Gaze pokračuje“.

Organizátori uviedli, že na sobotňajšom večernom zhromaždení sa zúčastnili desaťtisíce ľudí. Veľká demonštrácia sa konala aj v Jeruzaleme.

Myslíme si, že Trump je jediný človek na svete, ktorý má nad Bibim (izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, pozn. TASR) autoritu a môže ho prinútiť, aby to urobil,“ povedal 40-ročný Boaz z Tel Avivu.

Reuters pripomína, že mnohí Izraelčania nesúhlasia s nedávnym rozhodnutím izraelskej vlády rozšíriť ofenzívu aj do mesta Gaza, kde môžu byť zadržiavaní zvyšní rukojemníci. Rodiny rukojemníkov a ich podporovatelia sa obávajú, že útok na mesto Gaza by mohol ohroziť ich blízkych v zajatí.

Podobné demonštrácie sa v Tel Avive konajú každý týždeň a účasť na nich narastá. Protestujúci požadujú, aby vláda zabezpečila prímerie s Hamasom s cieľom dosiahnuť prepustenie rukojemníkov.

Z 251 rukojemníkov zajatých počas útoku Hamasu na južný Izrael 7. októbra 2023 je 49 stále v zajatí. Izraelská armáda sa domnieva, že 27 z nich je už po smrti.

Trump počas svojej prezidentskej kampane sľúbil rýchle ukončenie vojny v Gaze, ale takmer osem mesiacov po začatí svojho druhého funkčného obdobia sa mu stále nepodarilo nájsť žiadne riešenie. V piatok povedal, že Washington vedie „veľmi intenzívne“ rokovania s Hamasom.

Zdroj: Info.sk, TASR
