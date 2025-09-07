  • Články
Belgicko plánuje nasadiť vojakov do ulíc Bruselu

  • DNES - 6:05
  • Brusel
Belgický minister bezpečnosti a vnútorných záležitostí Bernard Quintin v sobotu vyhlásil, že armáda by už čoskoro mohla byť nasadená do ulíc hlavného mesta Brusel.

Vláda chce takýmto krokom bojovať proti rastúcim prípadom násilných trestných činov spojených s drogami. TASR o tom informuje podľa portálu Politico.

Armáda musí brániť integritu územia. Vojaci to zvyčajne robia na našich hraniciach alebo ďaleko za nimi. Ale vojna proti drogovej kriminalite tiež spadá pod ochranu nášho územia,“ vysvetlil Quintin v rozhovore pre denník De Standaard.

Plán belgickej vlády počíta so spoločnými hliadkami príslušníkov polície a ozbrojených síl. Hliadkovať budú v staniciach metra a v určité štvrtiach. Politické rozhodnutie o nasadení vojakov už bolo prijaté a podľa Quintina zostáva iba vyriešiť podrobnosti.

V belgickom hlavnom meste polícia od začiatku tohto roka zaznamenala 57 strelieb, ktoré podľa nej súvisia s drogovou trestnou činnosťou. Bruselský prokurátor Julien Moinil už preto požiadal vládu o 10 miliónov eur na zlepšenie bezpečnostnej situácie v metropole. Každý človek v Bruseli podľa neho totiž môže byť zasiahnutý zblúdenou guľkou.

Zdroj: Info.sk, TASR
