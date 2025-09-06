Už v nedeľu to príde: Toto uvidíte na oblohe po západe slnka
Na východnom obzore sa v nedeľu uskutoční nebeské divadlo.
Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH) upozorňuje na zatmenie Mesiaca, ktoré nastane v nedeľu 7. septembra po západe slnka. Bližšie informácie o ňom poskytla v príspevku na Facebooku.
„Zatmenie nastáva vtedy, keď sa Slnko, Zem a Mesiac zoradia do jednej priamky a Zem vrhá svoj tieň na Mesiac. Podľa toho, aká veľká časť kotúča Mesiaca sa dostane do tieňa, rozlišujeme polotieňové, čiastočné alebo úplné zatmenie,“ vysvetľuje hvezdáreň.
Animation showing the approximate appearance of the Moon passing through Earth's shadow. A total lunar eclipse occurred on 27 July 2018. pic.twitter.com/3twE6ZCtsE— Space Explorer Mike (@MichaelGalanin) August 3, 2018
Nedeľňajšie zatmenie podľa SÚH bude úplné, takže sa dá očakávať, že Mesiac sa sfarbí do odtieňov červenej až medenej – preto je známy aj ako „krvavý Mesiac“.
Hvezdáreň spresnila, že k začiatku úplného zatmenia dôjde okolo 19:30 hod., zatmenie potom potrvá asi hodinu a dvadsať minút.
Ako ho pozorovať
Nedeľňajšie zatmenie Mesiaca bude možné pozorovať aj voľným okom za predpokladu, že budú vyhovujúce poveternostné podmienky.
Mesiac sa počas zatmenia bude vyskytovať nízko nad východným obzorom. „Stačí si nájsť miesto s dobrým výhľadom na východ a pripraviť si fotoaparát či ďalekohľad,“ odporučila SÚH.
Úplné zatmenie Mesiaca už 7. septembra! V nedeľu 7. septembra 2025 nás čaká nádherné nebeské divadlo – úplné zatmenie...Uverejnil používateľ Slovenská ústredná hvezdáreň Piatok 5. septembra 2025
Zavolal vám človek s týmto menom? Nejde o policajta!
Ďalšia seniorka doplatila na podvod, zavolal jej muž, ktorý sa vydával za policajta.
Nebezpečný výrobok pre deti: SOI nariadila stiahnutie z trhu
Pri nebezpečnom výrobku na slovenskom trhu zasahovala inšpekcia.
Letecké dni spomalili dopravu, pri Prešove je hodinová kolóna
Vodiči sa pri Prešove zdržia až 1,5 hodiny.
Pozor, povodeň: Pre tento okres vydali výstrahu
V súvislosti s búrkami a lejakom sa v jednom z okresov môže vyskytnúť povodeň, varuje SHMÚ.