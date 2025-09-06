  • Články
Už v nedeľu to príde: Toto uvidíte na oblohe po západe slnka

Už v nedeľu to príde: Toto uvidíte na oblohe po západe slnka

Na východnom obzore sa v nedeľu uskutoční nebeské divadlo.

Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH) upozorňuje na zatmenie Mesiaca, ktoré nastane v nedeľu 7. septembra po západe slnka. Bližšie informácie o ňom poskytla v príspevku na Facebooku.

„Zatmenie nastáva vtedy, keď sa Slnko, Zem a Mesiac zoradia do jednej priamky a Zem vrhá svoj tieň na Mesiac. Podľa toho, aká veľká časť kotúča Mesiaca sa dostane do tieňa, rozlišujeme polotieňové, čiastočné alebo úplné zatmenie,“ vysvetľuje hvezdáreň.

Nedeľňajšie zatmenie podľa SÚH bude úplné, takže sa dá očakávať, že Mesiac sa sfarbí do odtieňov červenej až medenej – preto je známy aj ako „krvavý Mesiac“.

Hvezdáreň spresnila, že k začiatku úplného zatmenia dôjde okolo 19:30 hod., zatmenie potom potrvá asi hodinu a dvadsať minút.

Ako ho pozorovať

Nedeľňajšie zatmenie Mesiaca bude možné pozorovať aj voľným okom za predpokladu, že budú vyhovujúce poveternostné podmienky.

Mesiac sa počas zatmenia bude vyskytovať nízko nad východným obzorom. „Stačí si nájsť miesto s dobrým výhľadom na východ a pripraviť si fotoaparát či ďalekohľad,“ odporučila SÚH.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/Slovenská ústredná hvezdáreň
