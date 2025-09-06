Raši po návšteve Japonska vyzdvihol parlamentnú diplomaciu
- DNES - 18:03
- Bratislava
Predseda Národnej rady SR Richard Raši v sobotu uviedol, že jeho návšteva Japonska bola príležitosťou potvrdiť záujem o prehlbovanie spolupráce s jedným z najdôležitejších partnerov Slovenska v ázijsko-pacifickom regióne. TASR o tom informuje podľa príspevku Rašiho na sociálnej sieti.
„Parlamentná diplomacia je neoddeliteľnou súčasťou našej zahraničnej politiky a kľúčovým nástrojom pri posilňovaní postavenia Slovenskej republiky vo svete,“ napísal Raši na Facebooku. Svoju návštevu Japonska označil za príležitosť potvrdiť záujem o prehlbovanie spolupráce SR s touto krajinou.
Raši objasnil, že v japonskom Tokiu rokoval s najvyššími predstaviteľmi oboch komôr japonského parlamentu, ktorí podľa neho potvrdili spoločný záujem o rozvoj hospodárskych vzťahov a intenzívnejšiu spoluprácu v oblasti technológií, inovácií a vzdelávania. „Rovnako si cením stretnutie s predsedníčkou japonsko-slovenskej parlamentnej skupiny priateľstva, s ktorou sme diskutovali o možnostiach spolupráce,“ uviedol.
Predseda NR SR zavítal aj na svetovú výstavu EXPO 2025 v Osake, kde podľa neho Slovensko ukazuje svoju modernú a inovatívnu tvár. Raši poznamenal, že účasť na takomto podujatí je pre Slovensko nevyhnutná, pretože „bez nej nie je možné byť prítomný na mape Európy ani sveta“.
„Verím, že aktívna parlamentná diplomacia spolu s úspešnou prezentáciou Slovenska na svetovej scéne sú predpokladom pre posilnenie strategického partnerstva s Japonskom,“ uzavrel Raši.
