Zamestnanci sa v príspevku vysmievali pacientom, všetkých prepustili
- DNES - 8:19
- Santa Barbara
Zdravotná klinika kvôli záberom získala vyše 200 negatívnych recenzií.
Nezisková organizácia Sutter Health čelí vlne kritiky po tom, ako zamestnanci jedného z jej zdravotníckych zariadení v meste Santa Barbara zverejnili príspevok zosmiešňujúci pacientov. Informuje o tom portál Unilad.
Zamestnanci kliniky Sansum mali zverejniť príspevok s niekoľkými fotografiami, na ktorých pózujú pri ambulantných stoloch a kreslách. V príspevku sa sledovateľov pýtajú, či spoznajú telesné tekutiny na fotkách. Všetko sprevádzali nevhodné pózy.
Use that 15 million to train your people how to act right.— PSPosting (@psposting) September 3, 2025
Nasty Asses pic.twitter.com/K2avHPKfaL
Príspevok zverejnili začiatkom septembra na TikToku, odvtedy ho už stiahli. Unilad píše, že v dôsledku zverejnenia nevhodného obsahu na sociálnych sieťach klinika na hodnotiacej stránke Yelp získala už vyše 200 negatívnych recenzií.
Na dianie v online priestore zareagovala aj samotná klinika, ktorá v príspevku na sociálnej sieti X informovala, že „prepustila z pracovného pomeru všetkých zamestnancov zodpovedných za zverejnenie nevhodných a necitlivých fotografií na sociálnych sieťach“.
Sutter Health has terminated the employees responsible for the inappropriate and insensitive photos posted on social media. This unacceptable behavior is an outright violation of our policies, shows a lack of respect for our patients and will not be tolerated.— Sutter Health (@SutterHealth) September 4, 2025
Protecting the…
