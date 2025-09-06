  • Články
Zamestnanci sa v príspevku vysmievali pacientom, všetkých prepustili

  • DNES - 8:19
Zdravotná klinika kvôli záberom získala vyše 200 negatívnych recenzií.

Nezisková organizácia Sutter Health čelí vlne kritiky po tom, ako zamestnanci jedného z jej zdravotníckych zariadení v meste Santa Barbara zverejnili príspevok zosmiešňujúci pacientov. Informuje o tom portál Unilad.

Zamestnanci kliniky Sansum mali zverejniť príspevok s niekoľkými fotografiami, na ktorých pózujú pri ambulantných stoloch a kreslách. V príspevku sa sledovateľov pýtajú, či spoznajú telesné tekutiny na fotkách. Všetko sprevádzali nevhodné pózy.

Príspevok zverejnili začiatkom septembra na TikToku, odvtedy ho už stiahli. Unilad píše, že v dôsledku zverejnenia nevhodného obsahu na sociálnych sieťach klinika na hodnotiacej stránke Yelp získala už vyše 200 negatívnych recenzií.

Na dianie v online priestore zareagovala aj samotná klinika, ktorá v príspevku na sociálnej sieti X informovala, že „prepustila z pracovného pomeru všetkých zamestnancov zodpovedných za zverejnenie nevhodných a necitlivých fotografií na sociálnych sieťach“.

Zdroj: Info.sk, DP, unilad.com
