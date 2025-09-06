Nebezpečný výrobok pre deti: SOI nariadila stiahnutie z trhu
Pri nebezpečnom výrobku na slovenskom trhu zasahovala inšpekcia.
Slovenská obchodná inšpekcia informuje o nebezpečnom výrobku, ktorý sa predával na slovenskom trhu. Ako informuje na svojom webe, ide o textilnú bábiku na batérie s plastovou hlavou, rukami a topánkami.
Bábika pôvodom z Číny má dlhé blond vlasy a rôznofarebné šaty so spodnými nohavicami. Batérie sa vkladajú do brušnej časti, ide o 3 kusy LR44 batérií.
Foto: soi.sk
Deťom môže poškodiť orgány
Podľa inšpekcie hračka predstavuje chemické riziko a môžu ohroziť zdravie detí. „Z dôvodu nedostatočného konštrukčného vyhotovenia hračky sú batérie odstrániteľné z hračky bez použitia nástroja a zároveň je možné kryt otvoriť bez vykonania najmenej dvoch súčasných, na sebe nezávislých pohybov,“ informuje SOI s tým, že deti sa tak ľahko môžu dostať k batériám a tie prehltnúť. Môžu si tak poškodiť vnútorné orgány.
SOI v rámci ochrany spotrebiteľov nariadila stiahnutie výrobku z trhu. V prípade, že ste si bábiku už zakúpili, môžete ju vrátiť predajcovi, ktorý je povinný vám za ňu poskytnúť plnú kúpnu sumu, prípadne ju opraviť alebo vymeniť za výrobok v rovnakej kategórii a s podobnou cenou.
„Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať,“ dodala SOI.
