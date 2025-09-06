  • Články
Letecké dni spomalili dopravu, pri Prešove je hodinová kolóna

Letecké dni spomalili dopravu, pri Prešove je hodinová kolóna

Vodiči sa pri Prešove zdržia až 1,5 hodiny.

Vodiči sa v sobotu popoludní zdržia v kolóne asi 1,5 hodiny na výjazde z Prešova po Duklianskej a Bardejovskej ulici smerom na Kapušany. Zelená vlna STVR o tom informovala na sociálnej sieti.

V areáli Leteckej základne v Prešove sa počas víkendu konajú medzinárodné letecké dni.

Zdroj: Info.sk, TASR
