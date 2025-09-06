  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 6.9.2025Meniny má Alica
18°Bratislava

Zdeněk Troška sa vo videu rozplakal, trápi ho vyčerpávajúce ochorenie

  • DNES - 20:29
  • Praha
Zdeněk Troška sa vo videu rozplakal, trápi ho vyčerpávajúce ochorenie

Slávny český režisér zrušil vystúpenie v pražskej O2 aréne. Vo videu prehovoril o svojom ochorení.

Český režisér Zdeněk Troška vydesil svojich priaznivcov, keď na Instagrame zverejnil video, v ktorom sa rozplakal. V krátkych záberoch prehovoril o dôvode svojej hospitalizácie a oznámil, že ruší program v pražskej O2 aréne.

„Dobrý deň, vážení a milí, moc vás zdravím, ale nemám pre vás dobrú správu. Vrátil som sa z nemocnice, kde mi páni doktori vyoperovali na chrbte nejaký moribundus, ktorý teraz budeme liečiť antibiotikami,“ uviedol Troška.

V rozhovore pre český denník Blesk priblížil, o aké ochorenie ide. „Prosím vás, napíšte hlavne, že to nie je žiadna rakovina, žiadna tuberkulóza ani horúčka omladníc, ako sa hovorí! To je len nejaký moribundus, čo mi vyoperovali na chrbte, dostala sa tam znovu nejaká baktéria,“ priblížil režisér s tým, že ochorenie môže spôsobiť aj napadnutie pľúc. Vyoperovať mu pritom mali absces.

„Prosím vás pekne, ja som strašne slabý,“ pokračoval Troška vo videu. „Ja som stratil silu, a nie som schopný urobiť vôbec nič,“ dodal s tým, že kvôli ochoreniu musel zrušiť plánované vystúpenie Zdeněk Troška Všehovzpomínání.

Pre Blesk Troška priblížil, že príčinou nákazy mohol byť prach vo veľkých priestoroch alebo klimatizácia. S podobnými ťažkosťami sa podľa vlastných slov stretol už pred niekoľkými rokmi.

„Ja viem, že ma pochopíte, nehnevajte sa, ospravedlňujem sa. Srdce by chcelo, ale telo povedalo nie,“ dodal 72-ročný režisér vo videu, po čom sa rozplakal.

Zdroj: Info.sk, instagram.com/zdenektroska_hostice, blesk.cz
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Raši po návšteve Japonska vyzdvihol parlamentnú diplomaciu

Raši po návšteve Japonska vyzdvihol parlamentnú diplomaciu

DNES - 18:03Zahraničné

Predseda Národnej rady SR Richard Raši uviedol, že jeho návšteva Japonska bola príležitosťou potvrdiť záujem o prehlbovanie spolupráce s jedným z najdôležitejších partnerov Slovenska v ázijsko-pacifickom regióne.

Nemecká vláda odmieta, že by Taliban dostal zaplatené za deportovaných Afgancov

Nemecká vláda odmieta, že by Taliban dostal zaplatené za deportovaných Afgancov

DNES - 17:44Zahraničné

Nemecká vláda nezaplatila islamistickému hnutiu Taliban za prijatie Afgancov, ktorých deportovali z Nemecka. Uviedla to hovorkyňa spolkového ministra vnútra Alexandra Dobrindta pre agentúru DPA.

Maďarská polícia zakázala po Budapest Pride aj pochod Pécs Pride

Maďarská polícia zakázala po Budapest Pride aj pochod Pécs Pride

DNES - 13:44Zahraničné

Maďarská polícia vydala nariadenie, ktorým zakazuje októbrový 5. Pécs Pride, pričom sa odvolala okrem iného na sprísnenie práva na zhromažďovanie a 15. dodatok k ústave.

Trinásť policajtov utrpelo zranenia pri protestoch v Novom Sade

Trinásť policajtov utrpelo zranenia pri protestoch v Novom Sade

DNES - 13:18Zahraničné

Najmenej trinásť policajtov utrpelo zranenia a 42 demonštrantov bolo zadržaných počas piatkových protivládnych protestov v meste Nový Sad na severe Srbska. Informoval o tom minister vnútra Ivica Dačič.

Vosveteit.sk
Ruskí hackeri z APT28 útočia na populárnu službu medzi Slovákmi. Aj tvoje dáta môžu byť v ohrozeníRuskí hackeri z APT28 útočia na populárnu službu medzi Slovákmi. Aj tvoje dáta môžu byť v ohrození
Vedci si myslia, že konečne objavili pôvod života na Zemi. Môže zaň táto reakciaVedci si myslia, že konečne objavili pôvod života na Zemi. Môže zaň táto reakcia
Tvoje auto ti možno čoskoro samo zakáže šoférovať. Nová technológia rozhodne, kedy pôjdeš do „šoférskeho dôchodku“Tvoje auto ti možno čoskoro samo zakáže šoférovať. Nová technológia rozhodne, kedy pôjdeš do „šoférskeho dôchodku“
Webbov teleskop odhalil „najčistejšiu“ galaxiu v histórii. Vedci hovoria o dôkaze veľkého treskuWebbov teleskop odhalil „najčistejšiu“ galaxiu v histórii. Vedci hovoria o dôkaze veľkého tresku
Piješ diétne nápoje bez cukru? Vedci odhalili, čo to môže spraviť s tvojím telom a nebude sa ti to páčiťPiješ diétne nápoje bez cukru? Vedci odhalili, čo to môže spraviť s tvojím telom a nebude sa ti to páčiť
Takmer mi ukradli údaje z karty pri nákupe v bežnom e-shope. Táto funkcia ma ale zachránilaTakmer mi ukradli údaje z karty pri nákupe v bežnom e-shope. Táto funkcia ma ale zachránila
Populárne routery medzi Slovákmi tejto značky sú deravé, hackeri ich už zneužívajú. Čo najskôr si stiahnu aktualizáciu, kým nebude neskoroPopulárne routery medzi Slovákmi tejto značky sú deravé, hackeri ich už zneužívajú. Čo najskôr si stiahnu aktualizáciu, kým nebude neskoro
Obyčajný ľad sa ukázal ako skrytý zdroj energie. Vedci hovoria o technologickej revolúcii a zmene chápania prírodyObyčajný ľad sa ukázal ako skrytý zdroj energie. Vedci hovoria o technologickej revolúcii a zmene chápania prírody
Obľúbená služba Slovákov sa stala terčom útoku. Podvodníci ti cez falošné správy môžu ukradnúť účet a vybieliť peňaženkuObľúbená služba Slovákov sa stala terčom útoku. Podvodníci ti cez falošné správy môžu ukradnúť účet a vybieliť peňaženku
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP