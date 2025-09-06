Zdeněk Troška sa vo videu rozplakal, trápi ho vyčerpávajúce ochorenie
- DNES - 20:29
- Praha
Slávny český režisér zrušil vystúpenie v pražskej O2 aréne. Vo videu prehovoril o svojom ochorení.
Český režisér Zdeněk Troška vydesil svojich priaznivcov, keď na Instagrame zverejnil video, v ktorom sa rozplakal. V krátkych záberoch prehovoril o dôvode svojej hospitalizácie a oznámil, že ruší program v pražskej O2 aréne.
„Dobrý deň, vážení a milí, moc vás zdravím, ale nemám pre vás dobrú správu. Vrátil som sa z nemocnice, kde mi páni doktori vyoperovali na chrbte nejaký moribundus, ktorý teraz budeme liečiť antibiotikami,“ uviedol Troška.
V rozhovore pre český denník Blesk priblížil, o aké ochorenie ide. „Prosím vás, napíšte hlavne, že to nie je žiadna rakovina, žiadna tuberkulóza ani horúčka omladníc, ako sa hovorí! To je len nejaký moribundus, čo mi vyoperovali na chrbte, dostala sa tam znovu nejaká baktéria,“ priblížil režisér s tým, že ochorenie môže spôsobiť aj napadnutie pľúc. Vyoperovať mu pritom mali absces.
„Prosím vás pekne, ja som strašne slabý,“ pokračoval Troška vo videu. „Ja som stratil silu, a nie som schopný urobiť vôbec nič,“ dodal s tým, že kvôli ochoreniu musel zrušiť plánované vystúpenie Zdeněk Troška Všehovzpomínání.
Pre Blesk Troška priblížil, že príčinou nákazy mohol byť prach vo veľkých priestoroch alebo klimatizácia. S podobnými ťažkosťami sa podľa vlastných slov stretol už pred niekoľkými rokmi.
„Ja viem, že ma pochopíte, nehnevajte sa, ospravedlňujem sa. Srdce by chcelo, ale telo povedalo nie,“ dodal 72-ročný režisér vo videu, po čom sa rozplakal.
