Pozor, povodeň: Pre tento okres vydali výstrahu
V súvislosti s búrkami a lejakom sa v jednom z okresov môže vyskytnúť povodeň, varuje SHMÚ.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre okres Poprad hydrologickú výstrahu prvého stupňa pred prívalovou povodňou. Informoval o tom na svojom webe.
„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín hlavne na malých tokoch s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,“ napísali meteorológovia.
Pre celý Košický i Prešovský kraj, ako aj pre okresy Brezno, Detva, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota a Liptovský Mikuláš naďalej platia meteorologické výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Ich platnosť sa predbežne končí o 18.00 h.
