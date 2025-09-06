Pozor, povodeň: Pre tento okres vydali výstrahu

  • Články
Sobota, 6.9.2025Meniny má Alica
  • Bratislava
V súvislosti s búrkami a lejakom sa v jednom z okresov môže vyskytnúť povodeň, varuje SHMÚ.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre okres Poprad hydrologickú výstrahu prvého stupňa pred prívalovou povodňou. Informoval o tom na svojom webe.

Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín hlavne na malých tokoch s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,“ napísali meteorológovia.

Pre celý Košický i Prešovský kraj, ako aj pre okresy Brezno, Detva, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota a Liptovský Mikuláš naďalej platia meteorologické výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Ich platnosť sa predbežne končí o 18.00 h.

Zdroj: Info.sk, TASR
Fico: Putin prejavil záujem o stretnutie so Zelenským i mimo Moskvu

Fico: Putin prejavil záujem o stretnutie so Zelenským i mimo Moskvu

DNES - 14:10Domáce

Bezpečnostné záruky by podľa premiéra mala dostať nielen Ukrajina, ale i Rusko.

Fico: Sú dôležitejšie témy ako analýza vakcín

Fico: Sú dôležitejšie témy ako analýza vakcín

DNES - 13:38Domáce

Na Slovensku sú podľa predsedu vlády Roberta Fica dôležitejšie témy ako analýza vakcín.

SNS nesúhlasí so slovenskou podporou vstupu Ukrajiny do EÚ

SNS nesúhlasí so slovenskou podporou vstupu Ukrajiny do EÚ

DNES - 11:47Domáce

Koaličná Slovenská národná strana nesúhlasí so slovenskou podporou vstupu Ukrajiny do Európskej únie.

Pozor, hrozia búrky! Pre polovicu Slovenska platí výstraha

Pozor, hrozia búrky! Pre polovicu Slovenska platí výstraha

DNES - 9:26Domáce

Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje na výskyt búrok, v tejto súvislosti vydal výstrahu.

