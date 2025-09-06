  • Články
Saková: Je potrebné zachovať neprerušený tok cez ropovod Družba

  • DNES - 15:20
  • Bratislava
Ministerka hospodárstva sa vyjadrila k nedávnym útokom na ropnú infraštruktúru na území Ruska zo strany Ukrajiny.

Je potrebné zachovať neprerušený tok cez ropovod Družba, ktorý je kľúčový pre energetickú bezpečnosť Slovenska i celého stredoeurópskeho regiónu. Zdôraznila to ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) počas piatkového (5. 9.) stretnutia s ukrajinskou ministerkou pre energetiku Svitlanou Grynchukovou v Užhorode. Urobila tak v nadväznosti na nedávne útoky na ropnú infraštruktúru na území Ruska zo strany Ukrajiny. TASR o tom informovali z Ministerstva hospodárstva (MH) SR.

Na bilaterálnom rokovaní sa ministerky zhodli, že aktuálne je energetika jednou z najdôležitejších tém pre obe krajiny. V národnoštátnom záujme je pre ne efektívne využívanie existujúcej energetickej infraštruktúry na prepravu a zásobovanie plynom a ropou, rovnako tak realizácia investícií do modernizácie a zvyšovania kapacít na elektrických prepojeniach.

Prioritou naďalej zostáva preprava plynu a pokračovanie dodávok ropy cez ropovod Družba. V oboch témach máme odlišný názor na pokračovanie dodávok z Ruska, avšak máme obojstranný záujem na rozvoji spoločných diverzifikačných projektov, ktoré budú ekonomicky prínosné pre obe strany,“ skonštatovala Saková s tým, že rozvoj spolupráce bude predmetom ďalšieho bilaterálneho rokovania na pripravovanom spoločnom zasadnutí vlád. Jedným z príkladov je diverzifikačný projekt Odesa-Brody pre dodávky ropy.

Šéfka rezortu hospodárstva tiež pripomenula, že Slovensko pomáha aktívne Ukrajine aj v oblasti elektrickej energie. V roku 2025 exportovalo na Ukrajinu viac ako 2000 GWh elektriny, čím podľa nej významne prispelo k stabilite tamojšej elektrizačnej sústavy. Okrem toho poskytlo viac ako 60 GWh havarijnej výpomoci počas krízových situácií.

Dôležitou súčasťou rokovaní preto bol aj projekt pre zvyšovanie kapacity na elektrizačnom cezhraničnom prepojení Veľké Kapušany - Mukačevo. Prispieť má k zvýšeniu kapacity a k posilneniu energetickej bezpečnosti oboch krajín.

Saková bola súčasťou delegácie premiéra SR Roberta Fica (Smer-SD) počas stretnutia s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským i ukrajinskou premiérkou Julijou Svyrydenkovou.

Zdroj: Info.sk, TASR
