Výrobu v nitrianskom Jaguari narušil kybernetický útok
- DNES - 14:42
- Nitra
Automobilka Jaguar Land Rover (JLR), ktorá má v Nitre svoj výrobný závod, čelí kybernetickému incidentu. Informovala o tom na svojej webovej stránke.
Ako uvádza vo svojom vyhlásení, okamžite podnikla potrebné kroky. „Na zmiernenie dopadu incidentu sme reagovali proaktívnym vypnutím našich systémov,“ konštatuje JLR.
Automobilka v súčasnosti pracuje na reštartovaní svojich globálnych aplikácií kontrolovaným spôsobom. „V tejto fáze neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by došlo ku krádeži údajov o zákazníkoch, ale naše maloobchodné a výrobné aktivity boli vážne narušené,“ píše sa vo vyhlásení JLR.
