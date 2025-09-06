  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 6.9.2025Meniny má Alica
23°Bratislava

Fico: Putin prejavil záujem o stretnutie so Zelenským i mimo Moskvu

  • DNES - 14:10
  • Bratislava
Fico: Putin prejavil záujem o stretnutie so Zelenským i mimo Moskvu

Bezpečnostné záruky by podľa premiéra mala dostať nielen Ukrajina, ale i Rusko.

Ruský prezident Vladimir Putin prejavil na schôdzke so slovenským premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) záujem o stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským aj „kdekoľvek inde“ ako v Moskve. Zelenskyj na piatkovom (5. 9.) rokovaní s Ficom podľa premiéra naznačil, že je ochotný sa s Putinom stretnúť. Fico to vyhlásil v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.

Ani prezidentovi Zelenskému by príliš doma politicky dobre nerobilo, keby sa stretol s prezidentom Putinom a určite ani občania Ruskej federácie by neboli nadšení, keby sa prezident Putin stretol s prezidentom Zelenským. Ale obidvaja chápu, napriek tomu, že by im to mohlo spôsobovať politické škody, že treba sa stretnúť, a že treba o veciach rokovať, lebo ak nebudú rokovať, tak tá vojna bude ďalej pokračovať,“ myslí si Fico.

Bezpečnostné záruky by podľa neho mala dostať nielen Ukrajina, ale i Rusko. Fico vylúčil, že by Ukrajina mohla vstúpiť do NATO. Zároveň dodal, že slovenskí vojaci nebudú na Ukrajine nasadení. Podpora Slovenska v otázke bezpečnostných záruk podľa neho napríklad znamená povolenie presunu vojakov iných krajín cez slovenské územie. Vojna na Ukrajine je podľa neho zložitejšia, ako sa zdá. Opakovane naznačoval, že ruskojazyčné obyvateľstvo na východe krajiny bolo diskriminované, čo často tvrdí ruská propaganda.

Fico však znovu podporil vstup Ukrajiny do Európskej únie. Je to podľa neho pre krajinu dlhá cesta. Jej vstup do Únie považuje za prospešný aj pre samotnú EÚ. Myslí si však, že veľké štáty európskeho spoločenstva budú Ukrajine klásť pri vstupe prekážky. Zelenskému odporučil, aby s nimi rokoval vopred. „Brzdiacim efektom“ bude podľa neho aj samotná vojna v krajine.

Premiér zopakoval, že vzťahy s Ruskom treba znormalizovať. Po skončení vojny bude podľa neho s ním treba medzinárodnú spoluprácu čo najskôr naštartovať.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Fico: Sú dôležitejšie témy ako analýza vakcín

Fico: Sú dôležitejšie témy ako analýza vakcín

DNES - 13:38Domáce

Na Slovensku sú podľa predsedu vlády Roberta Fica dôležitejšie témy ako analýza vakcín.

SNS nesúhlasí so slovenskou podporou vstupu Ukrajiny do EÚ

SNS nesúhlasí so slovenskou podporou vstupu Ukrajiny do EÚ

DNES - 11:47Domáce

Koaličná Slovenská národná strana nesúhlasí so slovenskou podporou vstupu Ukrajiny do Európskej únie.

Pozor, hrozia búrky! Pre polovicu Slovenska platí výstraha

Pozor, hrozia búrky! Pre polovicu Slovenska platí výstraha

DNES - 9:26Domáce

Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje na výskyt búrok, v tejto súvislosti vydal výstrahu.

Letecké dni Košického kraja ponúknu akrobatické predstavenia aj šou s 300 dronmi

Letecké dni Košického kraja ponúknu akrobatické predstavenia aj šou s 300 dronmi

DNES - 7:59Domáce

Medzinárodnú leteckú šou ponúka na košickom letisku v sobotu a nedeľu podujatie Letecké dni Košického kraja 2025.

Vosveteit.sk
Tvoje auto ti možno čoskoro samo zakáže šoférovať. Nová technológia rozhodne, kedy pôjdeš do „šoférskeho dôchodku“Tvoje auto ti možno čoskoro samo zakáže šoférovať. Nová technológia rozhodne, kedy pôjdeš do „šoférskeho dôchodku“
Webbov teleskop odhalil „najčistejšiu“ galaxiu v histórii. Vedci hovoria o dôkaze veľkého treskuWebbov teleskop odhalil „najčistejšiu“ galaxiu v histórii. Vedci hovoria o dôkaze veľkého tresku
Piješ diétne nápoje bez cukru? Vedci odhalili, čo to môže spraviť s tvojím telom a nebude sa ti to páčiťPiješ diétne nápoje bez cukru? Vedci odhalili, čo to môže spraviť s tvojím telom a nebude sa ti to páčiť
Takmer mi ukradli údaje z karty pri nákupe v bežnom e-shope. Táto funkcia ma ale zachránilaTakmer mi ukradli údaje z karty pri nákupe v bežnom e-shope. Táto funkcia ma ale zachránila
Populárne routery medzi Slovákmi tejto značky sú deravé, hackeri ich už zneužívajú. Čo najskôr si stiahnu aktualizáciu, kým nebude neskoroPopulárne routery medzi Slovákmi tejto značky sú deravé, hackeri ich už zneužívajú. Čo najskôr si stiahnu aktualizáciu, kým nebude neskoro
Obyčajný ľad sa ukázal ako skrytý zdroj energie. Vedci hovoria o technologickej revolúcii a zmene chápania prírodyObyčajný ľad sa ukázal ako skrytý zdroj energie. Vedci hovoria o technologickej revolúcii a zmene chápania prírody
Obľúbená služba Slovákov sa stala terčom útoku. Podvodníci ti cez falošné správy môžu ukradnúť účet a vybieliť peňaženkuObľúbená služba Slovákov sa stala terčom útoku. Podvodníci ti cez falošné správy môžu ukradnúť účet a vybieliť peňaženku
Ukrajinskí „duchovia“ zasadili Rusku tvrdú ranu. Zaútočili proti ich navigačnému systému GLONASSUkrajinskí „duchovia“ zasadili Rusku tvrdú ranu. Zaútočili proti ich navigačnému systému GLONASS
Nový podvod na WhatsAppe útočí už aj na Slovákov. Takto ťa útočníci vymknú z tvojho účtu. Toto tu ešte nebolo!Nový podvod na WhatsAppe útočí už aj na Slovákov. Takto ťa útočníci vymknú z tvojho účtu. Toto tu ešte nebolo!
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP