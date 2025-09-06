  • Články
Premiér: Koaličná rada má byť v pondelok, rokovania nemôžeme naťahovať

  • DNES - 13:48
  • Bratislava
Premiér: Koaličná rada má byť v pondelok, rokovania nemôžeme naťahovať

Koaličná rada ku konsolidácii verejných financií by sa mala zísť opäť v pondelok (8. 9.).

V sobotu sa koná stretnutie premiéra Roberta Fica a ministra financií Ladislava Kamenického (obaja Smer-SD). Predseda vlády to vyhlásil v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.

Sú termíny, ktoré nás nepustia. My už toto nevieme naťahovať ako žuvačku, tie rokovania. Musí padnúť definitívne rozhodnutie,“ zdôraznil Fico. Téma konsolidácie na budúci rok je podľa neho pred koncom, neuzavreté je stále šetrenie v jednotlivých rezortoch.

My teraz potrebujeme ešte rozdeliť určitú sumu peňazí, aby to ušetrili rezorty a ministerstvá. My teraz štát zoštíhľujeme, hľadáme zdroje, aby sme naplnili ten objem, ktorý je pomerne veľký na konsolidáciu,“ priblížil premiér s tým, že rozumie jednotlivým ministrom, že si chránia svoje rezortné záujmy. Zároveň avizoval, že „rozdelenie zodpovednosti“ medzi firmy, ľudí a štát v rámci konsolidácie na budúci rok bude spravodlivejšie, ako v balíku na tento rok.

Súčasná vláda podľa neho vie, že musí konsolidovať, aj keď to nie je príjemné. Zopakoval, že za zlý stav verejných financií môže súčasná opozícia, ktorá vládla predtým. „Pripomínajte slovenskej verejnosti, kto to spôsobil. Veď dnes v radoch opozície sedia ľudia, ktorí za to nesú plnú zodpovednosť,“ podčiarkol Fico.

Zdroj: Info.sk, TASR
