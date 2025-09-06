  • Články
Fico: Sú dôležitejšie témy ako analýza vakcín

  • DNES - 13:38
  • Bratislava
Na Slovensku sú podľa predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) dôležitejšie témy ako analýza vakcín.

Premiér to vyhlásil v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy s tým, že s analýzou „nebude utekať na vládu“. Neodpovedal na otázku, kedy by analýzu vakcín proti COVID-19 Slovenskej akadémie vied mohol vládny kabinet prerokovať.

„Je to historická príležitosť dať do ústavy rozumné veci. Tam sú rozumné veci. Ak to neprejde, tak to neprejde, tak sa o to pokúsime zase možno o pol roka, to nebude žiadna tragédia, keď to neprejde,“ myslí si.

Analýza bezpečnosti vakcín proti ochoreniu COVID-19 z dielne SAV nie je podľa neho témou, s ktorou bude „zajtra utekať na vládu“. Ako dodal, podľa jeho názoru je tu milión dôležitejších tém.

„Dobre vieme, že sa očkovalo experimentálnymi vakcínami. Vo svete je obrovské množstvo pochybností. Treba si všetky tie nejasnosti, ktoré sú medzi splnomocnencom (vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petrom Kotlárom, poznámka TASR) a Slovenskou akadémiou vied, na ministerstve zdravotníctva vyjasniť,“ vyhlásil.

SAV: Vakcíny obsahujú len schválené zložky

Analýza zloženia mRNA vakcín proti COVID-19 jednoznačne ukázala, že tieto vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami.

Medializované vyhlásenia a práce obsahujúce tvrdenia o vysokom množstve DNA, na základe ktorých bola uskutočnená aj analýza Slovenskej akadémie vied (SAV), sa zakladajú na technicky nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Takéto vyhlásenia sú mylné a zavádzajúce. SAV to uviedla v stanovisku, ktoré poslala Andrea Nozdrovická z akadémie.

„Toto malé množstvo zvyškovej DNA sa skladá z veľmi krátkych úsekov, ktoré nekódujú žiadne funkčné bielkoviny a pochádzajú z DNA, ktorá sa použila ako predloha na produkciu mRNA. Vakcíny tiež neobsahujú prímesi iných látok a predovšetkým neobsahujú zlúčeniny grafénu,“ ozrejmila SAV. O podrobných výsledkoch bude podľa jej slov informovať, akonáhle dostane poverenie od Ministerstva zdravotníctva SR.

Zdroj: Info.sk, TASR
