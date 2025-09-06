Trinásť policajtov utrpelo zranenia pri protestoch v Novom Sade
- DNES - 13:18
- Nový Sad
Najmenej trinásť policajtov utrpelo zranenia a 42 demonštrantov bolo zadržaných počas piatkových protivládnych protestov v meste Nový Sad na severe Srbska. Informoval o tom minister vnútra Ivica Dačič, píše TASR.
Demonštranti údajne hádzali na policajtov svetlice a fľaše. Agentúra Reuters uvádza, že polícia proti nim na univerzitnom kampuse použila slzotvorný plyn a omračujúce granáty s cieľom rozohnať dav. Prezident Aleksandar Vučič vyhlásil, že policajti „pokojne stojaci pred Filozofickou fakultou v Novom Sade boli napadnutí bezdôvodne“.
Protest zorganizovali študenti, ktorí požadujú predčasné voľby s cieľom zosadiť prezidenta a jeho vládnu Srbskú pokrokovú stranu (SNS). Vučič zdôraznil, že „nedovolíme zničiť štátne inštitúcie“ a obvinil zahraničné bezpečnostné služby z podpory protivládnych demonštrantov. Zároveň oznámil, že jeho podporovatelia usporiadajú v nedeľu podujatia vo viacerých mestách po celej krajine.
Protesty sa v Srbsku konajú od novembra minulého roka po tragickej nehode, keď sa zrútil betónový prístrešok na zrekonštruovanej železničnej stanici v Novom Sade a zahynulo 16 ľudí. Podľa veľkej časti verejnosti k tragédii prispela korupcia a laxnosť úradníkov. Podujatia boli prevažne pokojné až do 13. augusta, keď pri zrážkach utrpeli zranenia desiatky policajtov a civilistov.
