  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 6.9.2025Meniny má Alica
23°Bratislava

Trinásť policajtov utrpelo zranenia pri protestoch v Novom Sade

  • DNES - 13:18
  • Nový Sad
Trinásť policajtov utrpelo zranenia pri protestoch v Novom Sade

Najmenej trinásť policajtov utrpelo zranenia a 42 demonštrantov bolo zadržaných počas piatkových protivládnych protestov v meste Nový Sad na severe Srbska. Informoval o tom minister vnútra Ivica Dačič, píše TASR.

Demonštranti údajne hádzali na policajtov svetlice a fľaše. Agentúra Reuters uvádza, že polícia proti nim na univerzitnom kampuse použila slzotvorný plyn a omračujúce granáty s cieľom rozohnať dav. Prezident Aleksandar Vučič vyhlásil, že policajti „pokojne stojaci pred Filozofickou fakultou v Novom Sade boli napadnutí bezdôvodne“.

Protest zorganizovali študenti, ktorí požadujú predčasné voľby s cieľom zosadiť prezidenta a jeho vládnu Srbskú pokrokovú stranu (SNS). Vučič zdôraznil, že „nedovolíme zničiť štátne inštitúcie“ a obvinil zahraničné bezpečnostné služby z podpory protivládnych demonštrantov. Zároveň oznámil, že jeho podporovatelia usporiadajú v nedeľu podujatia vo viacerých mestách po celej krajine.

Protesty sa v Srbsku konajú od novembra minulého roka po tragickej nehode, keď sa zrútil betónový prístrešok na zrekonštruovanej železničnej stanici v Novom Sade a zahynulo 16 ľudí. Podľa veľkej časti verejnosti k tragédii prispela korupcia a laxnosť úradníkov. Podujatia boli prevažne pokojné až do 13. augusta, keď pri zrážkach utrpeli zranenia desiatky policajtov a civilistov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Maďarská polícia zakázala po Budapest Pride aj pochod Pécs Pride

Maďarská polícia zakázala po Budapest Pride aj pochod Pécs Pride

DNES - 13:44Zahraničné

Maďarská polícia vydala nariadenie, ktorým zakazuje októbrový 5. Pécs Pride, pričom sa odvolala okrem iného na sprísnenie práva na zhromažďovanie a 15. dodatok k ústave.

Zelenskyj: Putin môže prísť na rokovania do Kyjeva

Zelenskyj: Putin môže prísť na rokovania do Kyjeva

DNES - 12:40Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhol Kyjev ako možné miesto stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Tisíce ľudí prišli vzdať poctu módnemu návrhárovi Armanimu

Tisíce ľudí prišli vzdať poctu módnemu návrhárovi Armanimu

DNES - 10:22Zahraničné

Tisíce ľudí prišli v sobotu vzdať poctu talianskemu módnemu návrhárovi Giorgiovi Armanimu, ktorý zomrel vo štvrtok vo veku 91 rokov po mesiacoch zhoršeného zdravotného stavu.

Venezuelský prezident Maduro vyzýva po Trumpovej hrozbe na dialóg

Venezuelský prezident Maduro vyzýva po Trumpovej hrozbe na dialóg

DNES - 6:26Zahraničné

Trump zvyšuje tlak na Madura, ktorého Spojené štáty obviňujú z vedenia drogového kartelu.

Vosveteit.sk
Tvoje auto ti možno čoskoro samo zakáže šoférovať. Nová technológia rozhodne, kedy pôjdeš do „šoférskeho dôchodku“Tvoje auto ti možno čoskoro samo zakáže šoférovať. Nová technológia rozhodne, kedy pôjdeš do „šoférskeho dôchodku“
Webbov teleskop odhalil „najčistejšiu“ galaxiu v histórii. Vedci hovoria o dôkaze veľkého treskuWebbov teleskop odhalil „najčistejšiu“ galaxiu v histórii. Vedci hovoria o dôkaze veľkého tresku
Piješ diétne nápoje bez cukru? Vedci odhalili, čo to môže spraviť s tvojím telom a nebude sa ti to páčiťPiješ diétne nápoje bez cukru? Vedci odhalili, čo to môže spraviť s tvojím telom a nebude sa ti to páčiť
Takmer mi ukradli údaje z karty pri nákupe v bežnom e-shope. Táto funkcia ma ale zachránilaTakmer mi ukradli údaje z karty pri nákupe v bežnom e-shope. Táto funkcia ma ale zachránila
Populárne routery medzi Slovákmi tejto značky sú deravé, hackeri ich už zneužívajú. Čo najskôr si stiahnu aktualizáciu, kým nebude neskoroPopulárne routery medzi Slovákmi tejto značky sú deravé, hackeri ich už zneužívajú. Čo najskôr si stiahnu aktualizáciu, kým nebude neskoro
Obyčajný ľad sa ukázal ako skrytý zdroj energie. Vedci hovoria o technologickej revolúcii a zmene chápania prírodyObyčajný ľad sa ukázal ako skrytý zdroj energie. Vedci hovoria o technologickej revolúcii a zmene chápania prírody
Obľúbená služba Slovákov sa stala terčom útoku. Podvodníci ti cez falošné správy môžu ukradnúť účet a vybieliť peňaženkuObľúbená služba Slovákov sa stala terčom útoku. Podvodníci ti cez falošné správy môžu ukradnúť účet a vybieliť peňaženku
Ukrajinskí „duchovia“ zasadili Rusku tvrdú ranu. Zaútočili proti ich navigačnému systému GLONASSUkrajinskí „duchovia“ zasadili Rusku tvrdú ranu. Zaútočili proti ich navigačnému systému GLONASS
Nový podvod na WhatsAppe útočí už aj na Slovákov. Takto ťa útočníci vymknú z tvojho účtu. Toto tu ešte nebolo!Nový podvod na WhatsAppe útočí už aj na Slovákov. Takto ťa útočníci vymknú z tvojho účtu. Toto tu ešte nebolo!
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP