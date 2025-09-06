  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 6.9.2025Meniny má Alica
22°Bratislava

SNS nesúhlasí so slovenskou podporou vstupu Ukrajiny do EÚ

  • DNES - 11:47
  • Bratislava
SNS nesúhlasí so slovenskou podporou vstupu Ukrajiny do EÚ

Koaličná Slovenská národná strana (SNS) nesúhlasí so slovenskou podporou vstupu Ukrajiny do Európskej únie (EÚ).

Európske spoločenstvo sa podľa nej nemôže rozširovať donekonečna. Je pritom najvyšší čas prijať štáty ako Srbsko a Čierna Hora a ukončiť rokovania s krajinami, ktoré do neho nepatria. SNS to vyhlásila v súvislosti s piatkovým (5. 9.) vyjadrením podpory pre vstup Ukrajiny do EÚ od premiéra Roberta Fica (Smer-SD). TASR o tom v sobotu informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

SNS bude o svojom stanovisku informovať koaličných partnerov na koaličnej rade a požiada predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica o zmenu jeho postoja. Zároveň SNS očakáva, že predseda vlády otvorí tému rokovania s prezidentom Volodymyrom Zelenským aj vo veci útoku ukrajinských bezpečnostných zložiek na ropovod Družba,“ uviedla Škopcová.

Strana je podľa nej presvedčená, že Ukrajina pre členské štáty predstavuje bezpečnostné riziko. Na členstvo nie je pripravená politicky ani ekonomicky. Hospodárstvo a štátna správa krajiny je podľa nej „v katastrofálnom stave“. V tejto súvislosti Škopcová vyhlásila, že Ukrajina svoje nerastné bohatstvo „odovzdala“ Spojeným štátom americkým a je preto podľa nej otázne, ako by dokázala plniť záväzky voči EÚ.

Prvým krokom musí byť podľa SNS ukončenie vojny v krajine. Až potom sa dá hovoriť o jej budúcnosti. „Európska únia si nemôže dovoliť neustále míňať peniaze členských štátov na podporu Ukrajiny, keďže ekonomiky členských krajín sú samy ohrozené,“ tvrdí strana. SNS podľa Škopcovej verí, že Fico svoj postoj prehodnotí.

Fico sa v piatok v Užhorode stretol so Zelenským. Na spoločnej tlačovej konferencii vyjadril podporu pre spravodlivý mier v krajine, vstup Ukrajiny do EÚ i bezpečnostné záruky pre ňu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pozor, hrozia búrky! Pre polovicu Slovenska platí výstraha

Pozor, hrozia búrky! Pre polovicu Slovenska platí výstraha

DNES - 9:26Domáce

Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje na výskyt búrok, v tejto súvislosti vydal výstrahu.

Letecké dni Košického kraja ponúknu akrobatické predstavenia aj šou s 300 dronmi

Letecké dni Košického kraja ponúknu akrobatické predstavenia aj šou s 300 dronmi

DNES - 7:59Domáce

Medzinárodnú leteckú šou ponúka na košickom letisku v sobotu a nedeľu podujatie Letecké dni Košického kraja 2025.

V sobotu sa v 33 mestách a obciach konajú doplňujúce komunálne voľby

V sobotu sa v 33 mestách a obciach konajú doplňujúce komunálne voľby

DNES - 7:10Domáce

V sobotu o 7.00 h sa v 33 mestách a obciach na Slovensku otvorili volebné miestnosti.

Šutaj Eštok: Rokovanie Fica so Zelenským ukázalo, že dialóg má v politike miesto

Šutaj Eštok: Rokovanie Fica so Zelenským ukázalo, že dialóg má v politike miesto

VČERA - 19:18Domáce

Piatkové rokovanieRoberta Fica s Volodymyrom Zelenským ukázalo, že aj napriek rozdielnym názorom má komunikácia a konštruktívny dialóg nezastupiteľné miesto tak v domácej, ako aj zahraničnej politike.

Vosveteit.sk
Piješ diétne nápoje bez cukru? Vedci odhalili, čo to môže spraviť s tvojím telom a nebude sa ti to páčiťPiješ diétne nápoje bez cukru? Vedci odhalili, čo to môže spraviť s tvojím telom a nebude sa ti to páčiť
Takmer mi ukradli údaje z karty pri nákupe v bežnom e-shope. Táto funkcia ma ale zachránilaTakmer mi ukradli údaje z karty pri nákupe v bežnom e-shope. Táto funkcia ma ale zachránila
Populárne routery medzi Slovákmi tejto značky sú deravé, hackeri ich už zneužívajú. Čo najskôr si stiahnu aktualizáciu, kým nebude neskoroPopulárne routery medzi Slovákmi tejto značky sú deravé, hackeri ich už zneužívajú. Čo najskôr si stiahnu aktualizáciu, kým nebude neskoro
Obyčajný ľad sa ukázal ako skrytý zdroj energie. Vedci hovoria o technologickej revolúcii a zmene chápania prírodyObyčajný ľad sa ukázal ako skrytý zdroj energie. Vedci hovoria o technologickej revolúcii a zmene chápania prírody
Obľúbená služba Slovákov sa stala terčom útoku. Podvodníci ti cez falošné správy môžu ukradnúť účet a vybieliť peňaženkuObľúbená služba Slovákov sa stala terčom útoku. Podvodníci ti cez falošné správy môžu ukradnúť účet a vybieliť peňaženku
Ukrajinskí „duchovia“ zasadili Rusku tvrdú ranu. Zaútočili proti ich navigačnému systému GLONASSUkrajinskí „duchovia“ zasadili Rusku tvrdú ranu. Zaútočili proti ich navigačnému systému GLONASS
Nový podvod na WhatsAppe útočí už aj na Slovákov. Takto ťa útočníci vymknú z tvojho účtu. Toto tu ešte nebolo!Nový podvod na WhatsAppe útočí už aj na Slovákov. Takto ťa útočníci vymknú z tvojho účtu. Toto tu ešte nebolo!
Android dostáva šialenú novinku. Takto si už čoskoro užiješ hudbu s kamarátmiAndroid dostáva šialenú novinku. Takto si už čoskoro užiješ hudbu s kamarátmi
Majitelia Androidov sa potešia. Microsoft testuje jednoduchší prenos obsahu medzi PC a mobilomMajitelia Androidov sa potešia. Microsoft testuje jednoduchší prenos obsahu medzi PC a mobilom
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP