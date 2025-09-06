Tisíce ľudí prišli vzdať poctu módnemu návrhárovi Armanimu
- DNES - 10:22
- Miláno
Tisíce ľudí prišli v sobotu vzdať poctu talianskemu módnemu návrhárovi Giorgiovi Armanimu, ktorý zomrel vo štvrtok vo veku 91 rokov po mesiacoch zhoršeného zdravotného stavu.
Súkromný pohreb sa uskutoční v pondelok v Miláne, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Verejnosť má tento víkend možnosť uctiť si jeho pamiatku pri verejnom vystavení rakvy v komplexe Armani Teatro v severotalianskom meste. Už pri otvorení o 9.00 h stáli stovky ľudí v radoch. V popredí bola početná skupina zamestnancov Armaniho módneho domu, oblečených v čiernom smútočnom odeve a slnečných okuliaroch. Drevená rakva je umiestnená v tmavej miestnosti a na vrchu ležia biele kvety, píše AFP.
Miláno tiež vyhlásilo pondelok 8. septembra za deň smútku. Talianska premiérka Giorgia Meloniová pripomenula, že Armani „svojou eleganciou, jednoduchosťou a kreativitou vniesol lesk do talianskej módy a inšpiroval celý svet. Bol ikonou, neúnavným pracantom a symbolom toho najlepšieho z Talianska.“
Armani spájal talent dizajnéra s podnikateľskou prezieravosťou. Jeho spoločnosť dosahovala ročný obrat približne 2,3 miliardy eur. Jeden z najvýznamnejších módnych návrhárov vniesol do dámskej módy štýl pánskych oblekov, pričom zachoval ženskosť, a pánsku módu obohatil o ženské prvky, mäkké splývavé látky a pohodlné, nenútené strihy.
