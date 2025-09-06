  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 6.9.2025Meniny má Alica
19°Bratislava

Tisíce ľudí prišli vzdať poctu módnemu návrhárovi Armanimu

  • DNES - 10:22
  • Miláno
Tisíce ľudí prišli vzdať poctu módnemu návrhárovi Armanimu

Tisíce ľudí prišli v sobotu vzdať poctu talianskemu módnemu návrhárovi Giorgiovi Armanimu, ktorý zomrel vo štvrtok vo veku 91 rokov po mesiacoch zhoršeného zdravotného stavu.

Súkromný pohreb sa uskutoční v pondelok v Miláne, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

Verejnosť má tento víkend možnosť uctiť si jeho pamiatku pri verejnom vystavení rakvy v komplexe Armani Teatro v severotalianskom meste. Už pri otvorení o 9.00 h stáli stovky ľudí v radoch. V popredí bola početná skupina zamestnancov Armaniho módneho domu, oblečených v čiernom smútočnom odeve a slnečných okuliaroch. Drevená rakva je umiestnená v tmavej miestnosti a na vrchu ležia biele kvety, píše AFP.

Miláno tiež vyhlásilo pondelok 8. septembra za deň smútku. Talianska premiérka Giorgia Meloniová pripomenula, že Armani „svojou eleganciou, jednoduchosťou a kreativitou vniesol lesk do talianskej módy a inšpiroval celý svet. Bol ikonou, neúnavným pracantom a symbolom toho najlepšieho z Talianska.“

Armani spájal talent dizajnéra s podnikateľskou prezieravosťou. Jeho spoločnosť dosahovala ročný obrat približne 2,3 miliardy eur. Jeden z najvýznamnejších módnych návrhárov vniesol do dámskej módy štýl pánskych oblekov, pričom zachoval ženskosť, a pánsku módu obohatil o ženské prvky, mäkké splývavé látky a pohodlné, nenútené strihy.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Venezuelský prezident Maduro vyzýva po Trumpovej hrozbe na dialóg

Venezuelský prezident Maduro vyzýva po Trumpovej hrozbe na dialóg

DNES - 6:26Zahraničné

Trump zvyšuje tlak na Madura, ktorého Spojené štáty obviňujú z vedenia drogového kartelu.

Trump bude hostiť summit krajín G20 vo svojom golfovom rezorte na Floride

Trump bude hostiť summit krajín G20 vo svojom golfovom rezorte na Floride

DNES - 6:24Zahraničné

Americký prezident trvá na tom, že z podujatia nebude mať žiadny zisk.

Trump podpísal dekrét, ktorým premenoval Pentagón na ministerstvo vojny

Trump podpísal dekrét, ktorým premenoval Pentagón na ministerstvo vojny

DNES - 6:20Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v piatok podpísal dekrét, ktorým premenoval ministerstvo obrany na ministerstvo vojny. Uviedol pri tom, že tým do sveta vyslal „posolstvo víťazstva“.

Arabské štáty: V regióne nebude mier, ak Izrael neukončí nepriateľské kroky

Arabské štáty: V regióne nebude mier, ak Izrael neukončí nepriateľské kroky

DNES - 6:18Zahraničné

Liga arabských štátov tvrdí, že bez palestínskeho štátu a „nepriateľských praktík“ Izraela nemožno dosiahnuť mierové spolužitie na Blízkom východe.

Vosveteit.sk
Takmer mi ukradli údaje z karty pri nákupe v bežnom e-shope. Táto funkcia ma ale zachránilaTakmer mi ukradli údaje z karty pri nákupe v bežnom e-shope. Táto funkcia ma ale zachránila
Populárne routery medzi Slovákmi tejto značky sú deravé, hackeri ich už zneužívajú. Čo najskôr si stiahnu aktualizáciu, kým nebude neskoroPopulárne routery medzi Slovákmi tejto značky sú deravé, hackeri ich už zneužívajú. Čo najskôr si stiahnu aktualizáciu, kým nebude neskoro
Obyčajný ľad sa ukázal ako skrytý zdroj energie. Vedci hovoria o technologickej revolúcii a zmene chápania prírodyObyčajný ľad sa ukázal ako skrytý zdroj energie. Vedci hovoria o technologickej revolúcii a zmene chápania prírody
Obľúbená služba Slovákov sa stala terčom útoku. Podvodníci ti cez falošné správy môžu ukradnúť účet a vybieliť peňaženkuObľúbená služba Slovákov sa stala terčom útoku. Podvodníci ti cez falošné správy môžu ukradnúť účet a vybieliť peňaženku
Ukrajinskí „duchovia“ zasadili Rusku tvrdú ranu. Zaútočili proti ich navigačnému systému GLONASSUkrajinskí „duchovia“ zasadili Rusku tvrdú ranu. Zaútočili proti ich navigačnému systému GLONASS
Nový podvod na WhatsAppe útočí už aj na Slovákov. Takto ťa útočníci vymknú z tvojho účtu. Toto tu ešte nebolo!Nový podvod na WhatsAppe útočí už aj na Slovákov. Takto ťa útočníci vymknú z tvojho účtu. Toto tu ešte nebolo!
Android dostáva šialenú novinku. Takto si už čoskoro užiješ hudbu s kamarátmiAndroid dostáva šialenú novinku. Takto si už čoskoro užiješ hudbu s kamarátmi
Majitelia Androidov sa potešia. Microsoft testuje jednoduchší prenos obsahu medzi PC a mobilomMajitelia Androidov sa potešia. Microsoft testuje jednoduchší prenos obsahu medzi PC a mobilom
Vedci vyvinuli raketové palivo, ktoré vo všetkých smeroch prekonáva to, ktoré používame terazVedci vyvinuli raketové palivo, ktoré vo všetkých smeroch prekonáva to, ktoré používame teraz
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP