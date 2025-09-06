Prieskum: Generácia Z trávi viac času na sociálnych sieťach ako s priateľmi
- DNES - 9:56
- Bratislava
Generácia Z trávi viac času na sociálnych sieťach ako s priateľmi, často sa preto cíti osamelá a presýtená informáciami.
Tretine mladých ľudí chýba skutočná blízkosť a takmer štyria z desiatich sa cítia pod tlakom neustáleho porovnávania na sociálnych sieťach. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu spoločnosti Mastercard a UniCredit Bank, ktorý realizovala agentúra Datank v auguste tohto roka na vzorke 525 respondentov z generácie Z a Y z celej SR.
Mladí ľudia trávia na sociálnych sieťach tri hodiny, čo je viac ako 2,3 hodiny času s priateľmi. To posilňuje pocit osamelosti a informačné preťaženie. Zároveň však zaznieva túžba po autentických stretnutiach bez telefónu, najmä na miestach, kde je hudba, priatelia a možnosť stretnúť nových ľudí.
Z prieskumu vyplynulo, že generácia Z často zažíva pocit digitálnej únavy, pretože je neustále zapojená do online diania, čo jej berie aj energiu. Oproti tomu mileniáli, teda generácia Y, viac selektuje, čo zdieľa a dokáže sa s obsahom na sociálnych sieťach vyrovnať cielenejšie. Pre obe generácie zároveň platí, že skutočné zážitky a osobné momenty sú nenahraditeľné, viac ako tri štvrtiny mladých ľudí považujú za dôležité zažiť ich bez mobilu.
Podľa prieskumu porovnávanie na sociálnych sieťach vedie mladých ľudí k pocitom osamelosti, úzkosti a nespokojnosti. Každodenné trávenie času na sociálnych sieťach sa zmenilo na návyk, pričom tretina mladých priznala, že berie mobil do ruky automaticky bez konkrétneho dôvodu.
KDH dúfa, že stretnutie Fica so Zelenským prinesie posilnenie vzťahov s Ukrajinou
Opozičné KDH dúfa, že stretnutie Roberta Fica s Volodymyrom Zelenským prinesie posilnenie vzťahov s Ukrajinou ako naším susedom a partnerom.
Saková avizuje spoluprácu SR a Ukrajiny v oblasti energetiky
Slovensko a Ukrajina budú rozvíjať spoluprácu v oblasti energetiky v prípadoch, kde majú krajiny spoločné záujmy.
Trh práce v USA pokračuje v prudkom ochladzovaní
Trh práce v USA pokračuje v prudkom ochladzovaní, potvrdili nové údaje o tvorbe pracovných miest.
Pozor na nové praktiky zlodejov: Takto vám stiahnu peniaze z karty či telefónu
Zlodeji zneužívajú bezkontaktné platby kartami a telefónmi.