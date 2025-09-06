Pozor, hrozia búrky! Pre polovicu Slovenska platí výstraha
Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje na výskyt búrok, v tejto súvislosti vydal výstrahu.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu 1. stupňa pred výskytom búrok pre celé východné Slovensko a časť stredného. Informoval o tom na svojom webe.
Výstraha platí pre celý Prešovský a Košický kraj a viaceré okresy Banskobystrického a Žilinského kraja. Búrky sa v týchto miestach môžu vyskytnúť v sobotu od 9:00 hod. predbežne do 17:00 hod.
Foto: shmu.sk
Búrky môže podľa SHMÚ sprevádzať intenzívny dážď a prechodný vzostup hladiny vodných tokov. "Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov. Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch," varuje SHMÚ.
V súvislosti s výskytom búrok sa môžu dostaviť aj krúpy.
