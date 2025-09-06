  • Články
Sobota, 6.9.2025
18°Bratislava

  • DNES - 9:26
  • Bratislava
Pozor, hrozia búrky! Pre polovicu Slovenska platí výstraha

Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje na výskyt búrok, v tejto súvislosti vydal výstrahu.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu 1. stupňa pred výskytom búrok pre celé východné Slovensko a časť stredného. Informoval o tom na svojom webe.

Výstraha platí pre celý Prešovský a Košický kraj a viaceré okresy Banskobystrického a Žilinského kraja. Búrky sa v týchto miestach môžu vyskytnúť v sobotu od 9:00 hod. predbežne do 17:00 hod.

Foto: shmu.sk

Búrky môže podľa SHMÚ sprevádzať intenzívny dážď a prechodný vzostup hladiny vodných tokov. "Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov. Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch," varuje SHMÚ.

V súvislosti s výskytom búrok sa môžu dostaviť aj krúpy.

Zdroj: Info.sk, shmu.sk
Letecké dni Košického kraja ponúknu akrobatické predstavenia aj šou s 300 dronmi

Letecké dni Košického kraja ponúknu akrobatické predstavenia aj šou s 300 dronmi

DNES - 7:59Domáce

Medzinárodnú leteckú šou ponúka na košickom letisku v sobotu a nedeľu podujatie Letecké dni Košického kraja 2025.

V sobotu sa v 33 mestách a obciach konajú doplňujúce komunálne voľby

V sobotu sa v 33 mestách a obciach konajú doplňujúce komunálne voľby

DNES - 7:10Domáce

V sobotu o 7.00 h sa v 33 mestách a obciach na Slovensku otvorili volebné miestnosti.

Šutaj Eštok: Rokovanie Fica so Zelenským ukázalo, že dialóg má v politike miesto

Šutaj Eštok: Rokovanie Fica so Zelenským ukázalo, že dialóg má v politike miesto

VČERA - 19:18Domáce

Piatkové rokovanieRoberta Fica s Volodymyrom Zelenským ukázalo, že aj napriek rozdielnym názorom má komunikácia a konštruktívny dialóg nezastupiteľné miesto tak v domácej, ako aj zahraničnej politike.

PS kritizuje Fica, že jednoznačne neodsúdil ruskú agresiu na Ukrajine

PS kritizuje Fica, že jednoznačne neodsúdil ruskú agresiu na Ukrajine

VČERA - 18:41Domáce

Člen predsedníctva opozičného hnutia PS Ivan Korčok ocenil, že v piatok došlo k stretnutiu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

