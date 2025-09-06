  • Články
Sobota, 6.9.2025
15°Bratislava

V sobotu sa v 33 mestách a obciach konajú doplňujúce komunálne voľby

  • DNES - 7:10
  • Bratislava
V sobotu sa v 33 mestách a obciach konajú doplňujúce komunálne voľby

V sobotu o 7.00 h sa v 33 mestách a obciach na Slovensku otvorili volebné miestnosti.

Voliči si v doplňujúcich komunálnych voľbách vyberajú starostu alebo poslancov obecného či mestského zastupiteľstva. Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h. Voliči vyberajú spolu 13 starostov, 21 poslancov obecného zastupiteľstva a dvoch poslancov mestského zastupiteľstva. Pre voličov je k dispozícii aj infolinka rezortu vnútra na telefónnom čísle 0961 577 165.

Starostu si občania volia v bratislavskej mestskej časti Petržalka, ako aj v obciach Očová, Unín, Dlhá, Čeľadice, Rišňovce, Lenartovce, Dolné Mladonice, Veľký Folkmar, Hronské Kosihy, Liptovská Anna a Rabča. Starostu aj poslanca volia v obci Belá.

Voľby poslanca alebo poslancov sú v mestách Ilava a Dobšiná a v obciach Dolné Saliby, Rybky, Marcelová, Krasňany, Nemce, Ábelová, Budikovany, Martinová, Nemcovce, Smilno, Ruskov, Kečovo, Malá Mača, Chvojnica, Mojtín, Dubovec, Ratkovská Lehota a Žipov.

Okrem občanov SR môžu voliť aj cudzinci s trvalým pobytom v príslušnej obci. Voliči majú po prvýkrát možnosť preukázať vo volebnej miestnosti svoju totožnosť digitálnym občianskym preukazom v mobile. Využitie tejto možnosti je dobrovoľné a podľa Ministerstva vnútra (MV) SR závisí od technických možností členov volebných komisií.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

Najčastejším dôvodom vyhlásenia doplňujúcich volieb do orgánov samosprávy obcí bolo podľa MV vzdanie sa mandátu, ďalej nevykonanie predchádzajúcich volieb, ale tiež úmrtie, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, zmena trvalého pobytu, ako aj neúčasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

Zdroj: Info.sk, TASR
