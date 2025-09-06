Venezuelský prezident Maduro vyzýva po Trumpovej hrozbe na dialóg
- DNES - 6:26
- Washington
Trump zvyšuje tlak na Madura, ktorého Spojené štáty obviňujú z vedenia drogového kartelu.
Venezuelský prezident Nicolás Maduro v piatok vyzval na dialóg s Washingtonom, niekoľko hodín po tom, ako prezident Donald Trump pohrozil zostrelením venezuelských vojenských lietadiel, ak budú predstavovať nebezpečenstvo pre americké sily. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Napätie medzi oboma krajinami v posledných dňoch vzrástlo, keď Pentagón obvinil Venezuelu z provokatívneho preletu lietadiel ponad americkú loď v Karibiku po tom ako USA zaútočili na plavidlo, ktoré smerovalo z Venezuely a údajne prevážalo zásielku drog.
„Žiadny z rozdielov, ktoré máme a mali sme, nemôže viesť k vojenskému konfliktu,“ povedal Maduro v posolstve, ktoré vysielali všetky rozhlasové a televízne stanice v krajine. „Venezuela bola vždy ochotná komunikovať, viesť dialóg, ale požadujeme rešpekt,“ dodal.
Spojené štáty v piatok nariadili nasadiť na ostrov Portoriko v Karibskom mori 10 stíhačiek F-35. Z ostrova by mali pomáhať ôsmim americkým lodiam v Karibiku v boji proti drogovým kartelom.
Trump zvyšuje tlak na Madura, ktorého Spojené štáty obviňujú z vedenia drogového kartelu a zdvojnásobili odmenu za jeho dolapenie na 50 miliónov dolárov. Maduro tieto obvinenia popiera. „Tie správy spravodajských služieb, ktoré mu (Trumpovi) poskytujú, nie sú pravdivé,“ povedal Maduro s tým, že Venezuela je dnes krajinou bez produkcie drog a dokonca bojuje proti obchodovaniu s nimi.
Na otázku, aké kroky podnikne v prípade, že dôjde k ďalším incidentom, keď budú venezuelské lietadlá letieť v blízkosti amerických lodí, Trump v piatok odpovedal: „Ak nás dostanú do nebezpečnej pozície, budú zostrelení.“
Maduro odsúdil hromadenie vojsk USA ako „najväčšiu hrozbu pre Venezuelu za posledných 100 rokov“. Vyhlásil, že jeho krajina je pripravená na „ozbrojený boj na obranu národného územia“. Venezuela zmobilizovala svoju armádu, ktorá má približne 340.000 príslušníkov, a tiež záložníkov, ktorých je podľa Madura viac ako osem miliónov.
