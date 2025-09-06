  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 6.9.2025Meniny má Alica
14°Bratislava

Venezuelský prezident Maduro vyzýva po Trumpovej hrozbe na dialóg

  • DNES - 6:26
  • Washington
Venezuelský prezident Maduro vyzýva po Trumpovej hrozbe na dialóg

Trump zvyšuje tlak na Madura, ktorého Spojené štáty obviňujú z vedenia drogového kartelu.

Venezuelský prezident Nicolás Maduro v piatok vyzval na dialóg s Washingtonom, niekoľko hodín po tom, ako prezident Donald Trump pohrozil zostrelením venezuelských vojenských lietadiel, ak budú predstavovať nebezpečenstvo pre americké sily. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Napätie medzi oboma krajinami v posledných dňoch vzrástlo, keď Pentagón obvinil Venezuelu z provokatívneho preletu lietadiel ponad americkú loď v Karibiku po tom ako USA zaútočili na plavidlo, ktoré smerovalo z Venezuely a údajne prevážalo zásielku drog.

Žiadny z rozdielov, ktoré máme a mali sme, nemôže viesť k vojenskému konfliktu,“ povedal Maduro v posolstve, ktoré vysielali všetky rozhlasové a televízne stanice v krajine. „Venezuela bola vždy ochotná komunikovať, viesť dialóg, ale požadujeme rešpekt,“ dodal.

Spojené štáty v piatok nariadili nasadiť na ostrov Portoriko v Karibskom mori 10 stíhačiek F-35. Z ostrova by mali pomáhať ôsmim americkým lodiam v Karibiku v boji proti drogovým kartelom.

Trump zvyšuje tlak na Madura, ktorého Spojené štáty obviňujú z vedenia drogového kartelu a zdvojnásobili odmenu za jeho dolapenie na 50 miliónov dolárov. Maduro tieto obvinenia popiera. „Tie správy spravodajských služieb, ktoré mu (Trumpovi) poskytujú, nie sú pravdivé,“ povedal Maduro s tým, že Venezuela je dnes krajinou bez produkcie drog a dokonca bojuje proti obchodovaniu s nimi.

Na otázku, aké kroky podnikne v prípade, že dôjde k ďalším incidentom, keď budú venezuelské lietadlá letieť v blízkosti amerických lodí, Trump v piatok odpovedal: „Ak nás dostanú do nebezpečnej pozície, budú zostrelení.“

Maduro odsúdil hromadenie vojsk USA ako „najväčšiu hrozbu pre Venezuelu za posledných 100 rokov“. Vyhlásil, že jeho krajina je pripravená na „ozbrojený boj na obranu národného územia“. Venezuela zmobilizovala svoju armádu, ktorá má približne 340.000 príslušníkov, a tiež záložníkov, ktorých je podľa Madura viac ako osem miliónov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump bude hostiť summit krajín G20 vo svojom golfovom rezorte na Floride

Trump bude hostiť summit krajín G20 vo svojom golfovom rezorte na Floride

DNES - 6:24Zahraničné

Americký prezident trvá na tom, že z podujatia nebude mať žiadny zisk.

Trump podpísal dekrét, ktorým premenoval Pentagón na ministerstvo vojny

Trump podpísal dekrét, ktorým premenoval Pentagón na ministerstvo vojny

DNES - 6:20Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v piatok podpísal dekrét, ktorým premenoval ministerstvo obrany na ministerstvo vojny. Uviedol pri tom, že tým do sveta vyslal „posolstvo víťazstva“.

Arabské štáty: V regióne nebude mier, ak Izrael neukončí nepriateľské kroky

Arabské štáty: V regióne nebude mier, ak Izrael neukončí nepriateľské kroky

DNES - 6:18Zahraničné

Liga arabských štátov tvrdí, že bez palestínskeho štátu a „nepriateľských praktík“ Izraela nemožno dosiahnuť mierové spolužitie na Blízkom východe.

USA priškrtia vojenskú pomoc východnej Európe

USA priškrtia vojenskú pomoc východnej Európe

DNES - 6:07Zahraničné

Estónsko a Litva potvrdili, že Spojené štáty im výrazne znížia svoju vojenskú pomoc.

Vosveteit.sk
Populárne routery medzi Slovákmi tejto značky sú deravé, hackeri ich už zneužívajú. Čo najskôr si stiahnu aktualizáciu, kým nebude neskoroPopulárne routery medzi Slovákmi tejto značky sú deravé, hackeri ich už zneužívajú. Čo najskôr si stiahnu aktualizáciu, kým nebude neskoro
Obyčajný ľad sa ukázal ako skrytý zdroj energie. Vedci hovoria o technologickej revolúcii a zmene chápania prírodyObyčajný ľad sa ukázal ako skrytý zdroj energie. Vedci hovoria o technologickej revolúcii a zmene chápania prírody
Obľúbená služba Slovákov sa stala terčom útoku. Podvodníci ti cez falošné správy môžu ukradnúť účet a vybieliť peňaženkuObľúbená služba Slovákov sa stala terčom útoku. Podvodníci ti cez falošné správy môžu ukradnúť účet a vybieliť peňaženku
Ukrajinskí „duchovia“ zasadili Rusku tvrdú ranu. Zaútočili proti ich navigačnému systému GLONASSUkrajinskí „duchovia“ zasadili Rusku tvrdú ranu. Zaútočili proti ich navigačnému systému GLONASS
Nový podvod na WhatsAppe útočí už aj na Slovákov. Takto ťa útočníci vymknú z tvojho účtu. Toto tu ešte nebolo!Nový podvod na WhatsAppe útočí už aj na Slovákov. Takto ťa útočníci vymknú z tvojho účtu. Toto tu ešte nebolo!
Android dostáva šialenú novinku. Takto si už čoskoro užiješ hudbu s kamarátmiAndroid dostáva šialenú novinku. Takto si už čoskoro užiješ hudbu s kamarátmi
Majitelia Androidov sa potešia. Microsoft testuje jednoduchší prenos obsahu medzi PC a mobilomMajitelia Androidov sa potešia. Microsoft testuje jednoduchší prenos obsahu medzi PC a mobilom
Vedci vyvinuli raketové palivo, ktoré vo všetkých smeroch prekonáva to, ktoré používame terazVedci vyvinuli raketové palivo, ktoré vo všetkých smeroch prekonáva to, ktoré používame teraz
Tieto hodinky vyzerajú ako zo sci-fi a stoja menej, než si myslíš. CIGA Design Gorilla ťa dostanúTieto hodinky vyzerajú ako zo sci-fi a stoja menej, než si myslíš. CIGA Design Gorilla ťa dostanú
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP