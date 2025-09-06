Arabské štáty: V regióne nebude mier, ak Izrael neukončí nepriateľské kroky
- DNES - 6:18
- Káhira
Liga arabských štátov (LAŠ) tvrdí, že bez palestínskeho štátu a „nepriateľských praktík“ Izraela nemožno dosiahnuť mierové spolužitie na Blízkom východe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
LAŠ v uznesení, ktoré vo štvrtok predložili Egypt a Saudská Arábia, uviedla, že „neúspech pri dosiahnutí spravodlivého riešenia palestínskej otázky a nepriateľské praktiky okupačnej mocnosti“ zostávajú naďalej hlavnými prekážkami „mierového spolužitia“ v regióne.
Uznesenie bolo súčasťou širšieho stretnutia v egyptskej Káhire, ktoré sa skončilo v piatok, pričom ministri arabských štátov schválili „Spoločnú víziu pre bezpečnosť a spoluprácu v regióne“.
Toto stretnutie sa uskutočnilo v čase, keď izraelské sily zintenzívnili svoju vojenské ofenzívu okolo mesta Gaza, a len niekoľko dní po tom, čo krajne pravicový izraelský minister financií Becalel Smotrič vyzval na anexiu rozsiahlych častí Izraelom okupovaného Západného brehu Jordánu s cieľom „pochovať myšlienku Palestínskeho štátu“.
V spomínanej rezolúcii, do ktorej nahliadla agentúra AFP, LAŠ uviedla, že trvalý mier, spolupráca a spolužitie na Blízkom východe nie sú možné, ak bude Izrael naďalej okupovať arabské územie alebo bude „vydávať skryté hrozby o okupácii alebo anexii ďalších arabských území“.
Egypt a Jordánsko podpísali v rokoch 1979 a 1994 s Izraelom mierové dohody. Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Maroko v roku 2020 normalizovali vzťahy s Izraelom na základe abrahámovských dohôd, ktoré sprostredkovali Spojené štáty. Saudská Arábia zmrazila svoje rokovania o normalizácii vzťahov s Izraelom po začiatku vojny v Pásme Gazy.
LAŠ vo svojom uznesení tvrdí, že akékoľvek trvalé riešenie musí vychádzať z dvojštátneho riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu a z arabskej mierovej iniciatívy, ktorá ponúka úplnú normalizáciu vzťahov výmenou za úplné stiahnutie Izraela z území, ktoré obsadil v roku 1967.
