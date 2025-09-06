  • Články
USA priškrtia vojenskú pomoc východnej Európe

  • DNES - 6:07
  • Vilnius
Estónsko a Litva potvrdili, že Spojené štáty im výrazne znížia svoju vojenskú pomoc.

Americké ministerstvo obrany minulý týždeň informovalo tieto dva pobaltské štáty, že ukončí financovanie programu určeného na nákup vojenského vybavenia vyrobeného v USA, povedal v piatok novinárom Vaidotas Urbelis z litovského ministerstva obrany. Informovala o tom agentúra AFP.

Denník Financial Times predtým napísal, že vláda prezidenta Donalda Trumpa plánuje ukončiť dlhodobé programy vojenskej pomoci pre krajiny susediace s Ruskom alebo ležiace v jeho blízkosti. Deje sa to v čase, keď Trump nalieha na európske krajiny, aby viac investovali do svojej vlastnej obrany. Urbelis potvrdil, že škrty by sa týkajú nielen pobaltských štátov, ale všetkých krajín východnej Európy.

Bývalý litovský minister zahraničných vecí Linas Linkevičius na platforme X uviedol, že tento krok USA by ohrozil bezpečnosť tzv. východného krídla NATO a vyslal by „ďalší povzbudivý signál“ agresorovi, čím mal zrejme na mysli Rusko.

Podľa denníka Washington Post ide o škrty za niekoľko stoviek miliónov dolárov. Zdroje z Bieleho domu pre agentúru AFP uviedli, že toto rozhodnutie bolo konzultované s európskymi krajinami a je v súlade s výkonným nariadením o reorganizácii zahraničnej pomoci USA, ktorý Trump podpísal v januári.

Ukončený program podľa Urbelisa v prípade Litvy pokrýval jednu tretinu až 80 percent celkovej vojenskej podpory. Škrty by však nemali mať žiadny vplyv na prítomnosť amerických vojsk v regióne, ktorá je v USA financovaná z iných rozpočtových položiek.

Zdroj: Info.sk, TASR
