  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 5.9.2025Meniny má Regina
26°Bratislava

Portugalsko má za sebou najteplejšie a najsuchšie leto od roku 1931

  • DNES - 20:35
  • Lisabon
Portugalsko má za sebou najteplejšie a najsuchšie leto od roku 1931

Tohtoročné leto v Portugalsku bolo najteplejšie a najsuchšie za takmer storočie.

Priemerná teplota bola o 1,5 stupňa Celzia nad priemerom rokov 1991 – 2020; okrem toho spadla len necelá štvrtina priemerného množstva zrážok. V piatok to uviedol národný meteorologický ústav, informuje agentúra AFP.

Priemerná maximálna teplota dosiahla bezprecedentných 30,78 stupňa Celzia, čo je 2,09 stupňa viac ako zvyčajne a najvyššia hodnota od začiatku meraní v roku 1931.

Letné mesiace jún, júl a august boli tiež najsuchšie od začiatku meraní, keď spadlo iba 24 percent priemerného množstva zrážok z rokov 1991 – 2020, uviedol Portugalský inštitút pre more a atmosféru (IPMA).

Portugalsko v lete zasiahli tri vlny horúčav, posledná trvala 16 dní od 29. júla do 17. augusta.

Najvyššia teplota 46,6 stupňa bola nameraná v obci Mora ležiacej asi 100 kilometrov východne od Lisabonu.

V auguste postihli severné a stredné Portugalsko rozsiahle lesné požiare, ktoré si vyžiadali štyri obete a zničili 254.000 hektárov pôdy.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
USA znížia vojenskú pomoc pre európske štáty susediace s Ruskom

USA znížia vojenskú pomoc pre európske štáty susediace s Ruskom

DNES - 21:31Zahraničné

Spojené štáty ukončia dlhodobú vojenskú pomoc európskym krajinám susediacim s Ruskom.

Nemocniciam vo Francúzsku kázali pripraviť sa na vojnu

Nemocniciam vo Francúzsku kázali pripraviť sa na vojnu

DNES - 20:06Zahraničné

Do marca 2026 by mal v Európe vypuknúť vojnový konflikt, píše sa v dokumente, ktorý rozoslali francúzskym nemocniciam.

Pápež v rámci klimatickej iniciatívy otvoril vatikánske ekologické centrum

Pápež v rámci klimatickej iniciatívy otvoril vatikánske ekologické centrum

DNES - 18:50Zahraničné

Pápež Lev XIV. v piatok pri svojom letnom sídle v Castel Gandolfe otvoril nové ekologické školiace stredisko. Cieľom je povzbudiť svetových lídrov k riešeniu globálnej klimatickej zmeny.

Zelenskyj: Bolo by správne, aby sa SR pridala k novému systému bezpečnosti

Zelenskyj: Bolo by správne, aby sa SR pridala k novému systému bezpečnosti

DNES - 17:13Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok po stretnutí so slovenským premiérom Robertom Ficom pri Užhorode vyhlásil, že by bolo správne, aby SR bola súčasťou nového bezpečnostného systému.

Vosveteit.sk
Obľúbená služba Slovákov sa stala terčom útoku. Podvodníci ti cez falošné správy môžu ukradnúť účet a vybieliť peňaženkuObľúbená služba Slovákov sa stala terčom útoku. Podvodníci ti cez falošné správy môžu ukradnúť účet a vybieliť peňaženku
Ukrajinskí „duchovia“ zasadili Rusku tvrdú ranu. Zaútočili proti ich navigačnému systému GLONASSUkrajinskí „duchovia“ zasadili Rusku tvrdú ranu. Zaútočili proti ich navigačnému systému GLONASS
Nový podvod na WhatsAppe útočí už aj na Slovákov. Takto ťa útočníci vymknú z tvojho účtu. Toto tu ešte nebolo!Nový podvod na WhatsAppe útočí už aj na Slovákov. Takto ťa útočníci vymknú z tvojho účtu. Toto tu ešte nebolo!
Android dostáva šialenú novinku. Takto si už čoskoro užiješ hudbu s kamarátmiAndroid dostáva šialenú novinku. Takto si už čoskoro užiješ hudbu s kamarátmi
Majitelia Androidov sa potešia. Microsoft testuje jednoduchší prenos obsahu medzi PC a mobilomMajitelia Androidov sa potešia. Microsoft testuje jednoduchší prenos obsahu medzi PC a mobilom
Vedci vyvinuli raketové palivo, ktoré vo všetkých smeroch prekonáva to, ktoré používame terazVedci vyvinuli raketové palivo, ktoré vo všetkých smeroch prekonáva to, ktoré používame teraz
Tieto hodinky vyzerajú ako zo sci-fi a stoja menej, než si myslíš. CIGA Design Gorilla ťa dostanúTieto hodinky vyzerajú ako zo sci-fi a stoja menej, než si myslíš. CIGA Design Gorilla ťa dostanú
Totálna kontrola nad občanmi. Rusko vypína WhatsApp a Telegram, Max zbiera všetko, čo sa dáTotálna kontrola nad občanmi. Rusko vypína WhatsApp a Telegram, Max zbiera všetko, čo sa dá
V nasledujúcich dňoch ťa na Netflixe čakajú brutálne komédie, ale aj mrazivé drámy: Tieto filmy a seriály prídu už čoskoroV nasledujúcich dňoch ťa na Netflixe čakajú brutálne komédie, ale aj mrazivé drámy: Tieto filmy a seriály prídu už čoskoro
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP