Portugalsko má za sebou najteplejšie a najsuchšie leto od roku 1931
- DNES - 20:35
- Lisabon
Tohtoročné leto v Portugalsku bolo najteplejšie a najsuchšie za takmer storočie.
Priemerná teplota bola o 1,5 stupňa Celzia nad priemerom rokov 1991 – 2020; okrem toho spadla len necelá štvrtina priemerného množstva zrážok. V piatok to uviedol národný meteorologický ústav, informuje agentúra AFP.
Priemerná maximálna teplota dosiahla bezprecedentných 30,78 stupňa Celzia, čo je 2,09 stupňa viac ako zvyčajne a najvyššia hodnota od začiatku meraní v roku 1931.
Letné mesiace jún, júl a august boli tiež najsuchšie od začiatku meraní, keď spadlo iba 24 percent priemerného množstva zrážok z rokov 1991 – 2020, uviedol Portugalský inštitút pre more a atmosféru (IPMA).
Portugalsko v lete zasiahli tri vlny horúčav, posledná trvala 16 dní od 29. júla do 17. augusta.
Najvyššia teplota 46,6 stupňa bola nameraná v obci Mora ležiacej asi 100 kilometrov východne od Lisabonu.
V auguste postihli severné a stredné Portugalsko rozsiahle lesné požiare, ktoré si vyžiadali štyri obete a zničili 254.000 hektárov pôdy.
