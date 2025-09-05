  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 5.9.2025Meniny má Regina
26°Bratislava

KDH dúfa, že stretnutie Fica so Zelenským prinesie posilnenie vzťahov s Ukrajinou

  • DNES - 20:06
  • Bratislava
KDH dúfa, že stretnutie Fica so Zelenským prinesie posilnenie vzťahov s Ukrajinou

Opozičné KDH dúfa, že piatkové stretnutie predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským prinesie posilnenie vzťahov s Ukrajinou ako naším susedom a partnerom.

Dobrá spolupráca môže pomôcť rozvoju najmä východného Slovenska, otvoriť príležitosti pre naše firmy pri povojnovej obnove Ukrajiny a uľahčiť jej cestu do EÚ. TASR o tom informoval komunikačný odbor hnutia.

KDH by privítalo, ak by sa „obrúsili hrany“ vo vzťahoch medzi Ficom a Zelenským, aby tak mohlo byť Slovensko viac nápomocné pri hľadaní mierových riešení. Tie sa podľa hnutia nedajú hľadať ani v Pekingu ani Moskve, ale v spoločnom tlaku demokratického sveta na Rusko a v konštruktívnych rokovaniach.

Očakávame, že rokovanie aj vďaka prítomnosti predsedu Európskej rady Antónia Costu prinesie také riešenia, aby sa Slovensko odoberaním ruských fosílnych zdrojov nepodieľalo na nepriamom financovaní vojny a zároveň aby ceny energií boli pre slovenských občanov a súkromný sektor prijateľné,“ uviedli kresťanskí demokrati.

Slovenský premiér a ukrajinský prezident sa v piatok stretli v Užhorode. Išlo o prvé bilaterálne stretnutie Fica so Zelenským na Ukrajine. Súčasťou slovenskej delegácie sú aj podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD). Ukrajinského prezidenta sprevádza premiérka Julija Svyrydenková.

Premiér Ukrajinu naposledy navštívil v októbri 2024, keď sa v Užhorode uskutočnilo spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Saková avizuje spoluprácu SR a Ukrajiny v oblasti energetiky

Saková avizuje spoluprácu SR a Ukrajiny v oblasti energetiky

DNES - 18:17Ekonomické

Slovensko a Ukrajina budú rozvíjať spoluprácu v oblasti energetiky v prípadoch, kde majú krajiny spoločné záujmy.

Trh práce v USA pokračuje v prudkom ochladzovaní

Trh práce v USA pokračuje v prudkom ochladzovaní

DNES - 15:14Ekonomické

Trh práce v USA pokračuje v prudkom ochladzovaní, potvrdili nové údaje o tvorbe pracovných miest.

Pozor na nové praktiky zlodejov: Takto vám stiahnu peniaze z karty či telefónu

Pozor na nové praktiky zlodejov: Takto vám stiahnu peniaze z karty či telefónu

DNES - 13:38Ekonomické

Zlodeji zneužívajú bezkontaktné platby kartami a telefónmi.

Zelenskyj plánuje tlačiť na Fica, aby znížil dovoz ruskej ropy

Zelenskyj plánuje tlačiť na Fica, aby znížil dovoz ruskej ropy

DNES - 12:41Ekonomické

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj plánuje v piatok na rokovaniach so slovenským premiérom Robertom Ficom otvoriť otázku dovozu ruskej ropy do Európy.

Vosveteit.sk
Obľúbená služba Slovákov sa stala terčom útoku. Podvodníci ti cez falošné správy môžu ukradnúť účet a vybieliť peňaženkuObľúbená služba Slovákov sa stala terčom útoku. Podvodníci ti cez falošné správy môžu ukradnúť účet a vybieliť peňaženku
Ukrajinskí „duchovia“ zasadili Rusku tvrdú ranu. Zaútočili proti ich navigačnému systému GLONASSUkrajinskí „duchovia“ zasadili Rusku tvrdú ranu. Zaútočili proti ich navigačnému systému GLONASS
Nový podvod na WhatsAppe útočí už aj na Slovákov. Takto ťa útočníci vymknú z tvojho účtu. Toto tu ešte nebolo!Nový podvod na WhatsAppe útočí už aj na Slovákov. Takto ťa útočníci vymknú z tvojho účtu. Toto tu ešte nebolo!
Android dostáva šialenú novinku. Takto si už čoskoro užiješ hudbu s kamarátmiAndroid dostáva šialenú novinku. Takto si už čoskoro užiješ hudbu s kamarátmi
Majitelia Androidov sa potešia. Microsoft testuje jednoduchší prenos obsahu medzi PC a mobilomMajitelia Androidov sa potešia. Microsoft testuje jednoduchší prenos obsahu medzi PC a mobilom
Vedci vyvinuli raketové palivo, ktoré vo všetkých smeroch prekonáva to, ktoré používame terazVedci vyvinuli raketové palivo, ktoré vo všetkých smeroch prekonáva to, ktoré používame teraz
Tieto hodinky vyzerajú ako zo sci-fi a stoja menej, než si myslíš. CIGA Design Gorilla ťa dostanúTieto hodinky vyzerajú ako zo sci-fi a stoja menej, než si myslíš. CIGA Design Gorilla ťa dostanú
Totálna kontrola nad občanmi. Rusko vypína WhatsApp a Telegram, Max zbiera všetko, čo sa dáTotálna kontrola nad občanmi. Rusko vypína WhatsApp a Telegram, Max zbiera všetko, čo sa dá
V nasledujúcich dňoch ťa na Netflixe čakajú brutálne komédie, ale aj mrazivé drámy: Tieto filmy a seriály prídu už čoskoroV nasledujúcich dňoch ťa na Netflixe čakajú brutálne komédie, ale aj mrazivé drámy: Tieto filmy a seriály prídu už čoskoro
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP