KDH dúfa, že stretnutie Fica so Zelenským prinesie posilnenie vzťahov s Ukrajinou
- DNES - 20:06
- Bratislava
Opozičné KDH dúfa, že piatkové stretnutie predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským prinesie posilnenie vzťahov s Ukrajinou ako naším susedom a partnerom.
Dobrá spolupráca môže pomôcť rozvoju najmä východného Slovenska, otvoriť príležitosti pre naše firmy pri povojnovej obnove Ukrajiny a uľahčiť jej cestu do EÚ. TASR o tom informoval komunikačný odbor hnutia.
KDH by privítalo, ak by sa „obrúsili hrany“ vo vzťahoch medzi Ficom a Zelenským, aby tak mohlo byť Slovensko viac nápomocné pri hľadaní mierových riešení. Tie sa podľa hnutia nedajú hľadať ani v Pekingu ani Moskve, ale v spoločnom tlaku demokratického sveta na Rusko a v konštruktívnych rokovaniach.
„Očakávame, že rokovanie aj vďaka prítomnosti predsedu Európskej rady Antónia Costu prinesie také riešenia, aby sa Slovensko odoberaním ruských fosílnych zdrojov nepodieľalo na nepriamom financovaní vojny a zároveň aby ceny energií boli pre slovenských občanov a súkromný sektor prijateľné,“ uviedli kresťanskí demokrati.
Slovenský premiér a ukrajinský prezident sa v piatok stretli v Užhorode. Išlo o prvé bilaterálne stretnutie Fica so Zelenským na Ukrajine. Súčasťou slovenskej delegácie sú aj podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD). Ukrajinského prezidenta sprevádza premiérka Julija Svyrydenková.
Premiér Ukrajinu naposledy navštívil v októbri 2024, keď sa v Užhorode uskutočnilo spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády.
Saková avizuje spoluprácu SR a Ukrajiny v oblasti energetiky
Slovensko a Ukrajina budú rozvíjať spoluprácu v oblasti energetiky v prípadoch, kde majú krajiny spoločné záujmy.
