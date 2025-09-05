  • Články
Šutaj Eštok: Rokovanie Fica so Zelenským ukázalo, že dialóg má v politike miesto

Piatkové rokovanie predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským ukázalo, že aj napriek rozdielnym názorom má komunikácia a konštruktívny dialóg nezastupiteľné miesto tak v domácej, ako aj zahraničnej politike. Minister vnútra a šéf Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok to zhodnotil na sociálnej sieti.

Slovensko a Ukrajina sú susedia, a dobré susedské vzťahy sú vždy v záujme oboch krajín. Mier nie je možný bez dialógu. Každý normálny človek chce mier. Preto oceňujem dialóg ako cestu k mieru,“ doplnil Šutaj Eštok.

Zároveň ocenil aj vzájomnú ochotu spolupracovať, hľadať prieniky a pomáhať pri obnove Ukrajiny. Takáto spolupráca prinesie podľa šéfa rezortu vnútra stabilitu, bezpečnosť a v konečnom dôsledku nielen pomoc a podporu Ukrajine, ale aj nové príležitosti pre Slovensko.

Slovenský premiér a ukrajinský prezident sa v piatok stretli v Užhorode. Išlo o prvé bilaterálne stretnutie Fica so Zelenským na Ukrajine. Súčasťou slovenskej delegácie sú aj podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD). Ukrajinského prezidenta sprevádza premiérka Julija Svyrydenková.

Premiér Ukrajinu naposledy navštívil v októbri 2024, keď sa v Užhorode uskutočnilo spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády.

Zdroj: Info.sk, TASR
