  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 5.9.2025Meniny má Regina
26°Bratislava

Pápež v rámci klimatickej iniciatívy otvoril vatikánske ekologické centrum

  • DNES - 18:50
  • Castel Gandolfo
Pápež v rámci klimatickej iniciatívy otvoril vatikánske ekologické centrum

Pápež Lev XIV. v piatok pri svojom letnom sídle v Castel Gandolfe otvoril nové ekologické školiace stredisko. Cieľom je povzbudiť svetových lídrov k riešeniu globálnej klimatickej zmeny.

Po slávnostnom otvorení centra Borgo Laudato Si' (v preklade: Dedinka Laudato Si') nasledovala prehliadka areálu: pápež vo fontáne obdivoval a kŕmil ryby, pohladkal nedávno narodené teliatko i španielskeho plnokrvníka. Navštívil aj vinohrad, z ktorého úrody sa bude vyrábať víno Laudato Si'. Slávnostné otvorenie ukončil koncert Andreu Bocelliho a jeho syna Mattea.

Pápež v centre predsedal aj liturgii slova. Vo svojej homílii zdôraznil, že „starostlivosť o stvorenstvo je poslaním každého človeka a záväzkom, ktorý treba plniť...bez toho, aby sme kedy zabudli, že sme stvoreniami medzi stvoreniami, a nie stvoritelia“.

Citoval v tejto súvislosti aj svojho predchodcu, pápeža Františka, ktorý nabádal „obnoviť pokojnú harmóniu so stvorenstvom a zamyslieť sa nad svojím životným štýlom a ideálmi“ a „naplniť to, že sme povolaní byť strážcami Božieho diela.“

Borgo Laudato Si' označil pápež za „semienko nádeje“, ktoré môže priniesť ovocie spravodlivosti a pokoja prostredníctvom vzdelávania, katechézy a ekologickej konverzie.

Vznik ekologického projektu Borgo Laudato Si' podľa svojej rovnomennej encykliky oznámil v roku 2023 pápež František, ktorý bol zástancom starostlivosti o životné prostredie.

Jeho šéfom so štvorročným funkčným obdobím je americký kňaz Manuel Dorantes, ktorý pôsobil v Chicagskej arcidiecéze. Podľa jeho slov chce Vatikán ísť príkladom v tom, ako by sa mali krajiny venovať environmentálnym iniciatívam.

Cieľom je pomocou odborníkov z oblasti botaniky, biológie, ekológie a príbuzných odborov ponúkať priestor na hlbšie poznanie hodnôt obsiahnutých v encyklike. Zároveň poskytne praktické vzdelávacie kurzy pre budúcich záhradníkov a pracovníkov údržby zelene.

Projekt je otvorený širokej verejnosti aj ľuďom, ktorí v bežnom živote nedostávajú príležitosti: migrantom, ženám zažívajúcim násilie, ľuďom so zdravotným postihnutím, bývalým väzňom či osobám v procese resocializácie. Práve na týchto ľudí kládol pápež František osobitný dôraz.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zelenskyj: Bolo by správne, aby sa SR pridala k novému systému bezpečnosti

Zelenskyj: Bolo by správne, aby sa SR pridala k novému systému bezpečnosti

DNES - 17:13Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok po stretnutí so slovenským premiérom Robertom Ficom pri Užhorode vyhlásil, že by bolo správne, aby SR bola súčasťou nového bezpečnostného systému.

Nawrocki potvrdil že s Trumpom rokoval o bezpečnosti Pobaltských štátov

Nawrocki potvrdil že s Trumpom rokoval o bezpečnosti Pobaltských štátov

DNES - 16:22Zahraničné

Poľský prezident Karol Nawrocki potvrdil, že počas stredajšieho rozhovoru s americkým prezidentom Donaldom Trumpom hovorili aj o bezpečnosti Pobaltia a východnej hranice NATO.

Pápež Lev XIV. prijal nového poľského prezidenta Karola Nawrockého

Pápež Lev XIV. prijal nového poľského prezidenta Karola Nawrockého

DNES - 15:02Zahraničné

Poľský prezident sa počas návštevy Vatikánu stretol s pápežom Levom XIV., s ktorým diskutoval o globálnej bezpečnosti, vojne na Ukrajine a výzvach, ktorým čelí Poľsko ako krajina na východnej hranici NATO.

Premiér Fico sa v Užhorode stretol s ukrajinským prezidentom Zelenským

Premiér Fico sa v Užhorode stretol s ukrajinským prezidentom Zelenským

DNES - 14:17Zahraničné

Predseda vlády SR Robert Fico sa v piatok v Užhorode stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Vosveteit.sk
Obľúbená služba Slovákov sa stala terčom útoku. Podvodníci ti cez falošné správy môžu ukradnúť účet a vybieliť peňaženkuObľúbená služba Slovákov sa stala terčom útoku. Podvodníci ti cez falošné správy môžu ukradnúť účet a vybieliť peňaženku
Ukrajinskí „duchovia“ zasadili Rusku tvrdú ranu. Zaútočili proti ich navigačnému systému GLONASSUkrajinskí „duchovia“ zasadili Rusku tvrdú ranu. Zaútočili proti ich navigačnému systému GLONASS
Nový podvod na WhatsAppe útočí už aj na Slovákov. Takto ťa útočníci vymknú z tvojho účtu. Toto tu ešte nebolo!Nový podvod na WhatsAppe útočí už aj na Slovákov. Takto ťa útočníci vymknú z tvojho účtu. Toto tu ešte nebolo!
Android dostáva šialenú novinku. Takto si už čoskoro užiješ hudbu s kamarátmiAndroid dostáva šialenú novinku. Takto si už čoskoro užiješ hudbu s kamarátmi
Majitelia Androidov sa potešia. Microsoft testuje jednoduchší prenos obsahu medzi PC a mobilomMajitelia Androidov sa potešia. Microsoft testuje jednoduchší prenos obsahu medzi PC a mobilom
Vedci vyvinuli raketové palivo, ktoré vo všetkých smeroch prekonáva to, ktoré používame terazVedci vyvinuli raketové palivo, ktoré vo všetkých smeroch prekonáva to, ktoré používame teraz
Tieto hodinky vyzerajú ako zo sci-fi a stoja menej, než si myslíš. CIGA Design Gorilla ťa dostanúTieto hodinky vyzerajú ako zo sci-fi a stoja menej, než si myslíš. CIGA Design Gorilla ťa dostanú
Totálna kontrola nad občanmi. Rusko vypína WhatsApp a Telegram, Max zbiera všetko, čo sa dáTotálna kontrola nad občanmi. Rusko vypína WhatsApp a Telegram, Max zbiera všetko, čo sa dá
V nasledujúcich dňoch ťa na Netflixe čakajú brutálne komédie, ale aj mrazivé drámy: Tieto filmy a seriály prídu už čoskoroV nasledujúcich dňoch ťa na Netflixe čakajú brutálne komédie, ale aj mrazivé drámy: Tieto filmy a seriály prídu už čoskoro
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP