PS kritizuje Fica, že jednoznačne neodsúdil ruskú agresiu na Ukrajine
Člen predsedníctva opozičného hnutia PS Ivan Korčok ocenil, že v piatok došlo k stretnutiu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Fica však skritizoval za to, že na spoločnej tlačovej konferencii jednoznačne neodsúdil ruskú agresiu. Vyplýva to z jeho vyjadrenia.
„Premiérovi trvalo dva roky, kým pochopil, že sa musí stretnúť s prezidentom Zelenským, lebo Slovensku škodí, keď ignoruje prezidenta susednej krajiny, ktorá sa bráni ruskej agresii. No konečne mu to došlo. Preto je dobré, že sa dnes stretli. Na rokovanie však išiel premiér veľmi oslabený. Pre Ukrajincov je len Putinov hovorca a navyše si aj obyčajní ľudia na Ukrajine pamätajú urážky na svoju adresu v situácii, keď platia svojimi životmi. Podľa toho, čo zaznelo na tlačovke, však treba povedať, že premiér ukázal obrovskú slabosť, keď ani vedľa ukrajinského prezidenta nedokázal jednoznačne podporiť suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny a odsúdiť ruskú agresiu,“ poznamenal.
Korčok vnímal piatkové stretnutie ako podanú ruku od Zelenského. „Jediné, čo by mal Fico urobiť, ak dnešné rokovanie nemá byť len zase jednodielnou šou z jeho strany, je, že by mal čoskoro ísť konečne do Kyjeva. Pokračovať v rozhovoroch s prezidentom Zelenským a hlavne prestať podporovať ruské pozície. Dnes túto možnosť premiér nijako nevyužil. Naopak, opakoval len to, čo Slovensko poškodzuje,“ dodal.
