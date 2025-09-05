Robert Fico: Musíme nájsť systém na bezpečné dodávky energií za primerané ceny
Slovensko bude robiť všetky rozhodnutia v energetickej oblasti, ktoré budú dobré pre slovenskú suverénnu politiku.
Vyhlásil to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v piatok na spoločnej tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským po ich schôdzke na Ukrajine. V tom má podľa neho veľké miesto aj spolupráca Slovenska a Ukrajiny. Úlohou je podľa slovenského premiéra nájsť taký systém, ktorý bude zaisťovať každej krajine bezpečné a kvalitné dodávky energií za primerané ceny. Zároveň by jednotlivé štáty podľa Fica nemali prijímať opatrenia, ktoré poškodzujú iné krajiny.
Fico Zelenskému odkázal, že Ukrajina aj SR majú právo chrániť vlastné národné záujmy, no nie za cenu poškodzovania národných záujmov niekoho iného. „Budeme sa správať veľmi suverénne ako Slovenská republika, aj v spolupráci s ukrajinskými partnermi budeme hľadať riešenia, ktoré budú dobré pre suverénnu slovenskú politiku. Ale nechceme byť súčasťou hier, pokiaľ ide o energetiku, že toto nesmiete, lebo to je politicky také a toto musíte, lebo to je politicky také. Tieto hry hrať nebudeme,“ zdôraznil. Verí, že aj ministri budú intenzívne spolupracovať na tom, ako sa postaviť k „obrovským“ energetických výzvam.
Zelenskyj na tlačovej konferencii vyhlásil, že Ukrajina je pripravená na spoločné projekty so Slovenskom a na dodávky ropy a plynu na územie Slovenska. Nemôže však ísť o ruskú ropu a ruský plyn, keďže Ukrajina je vo vojne s Ruskom. „Sme pripravení zabezpečiť energetickú stabilitu pre Slovensko, aj pre iných partnerov a chceme mať spoločné projekty," uviedol.
Ruský prezident Vladimir Putin v skutočnosti podľa Zelenského nechce ukončiť vojnu. V opačnom prípade by totiž nežiadal od susedov Ukrajiny uvaliť energetickú blokádu. Slovenský premiér však odmietol, že by predmetom rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom bola energetická blokáda Ukrajiny. „Predovšetkým sme sa sústredili na otázky bilaterálnej spolupráce medzi Slovenskom a Ruskou federáciou. My navrhujeme zasadnutie zmiešanej komisie, ktorá sa bežne stretáva k týmto témam,“ povedal Fico.
PS kritizuje Fica, že jednoznačne neodsúdil ruskú agresiu na Ukrajine
Člen predsedníctva opozičného hnutia PS Ivan Korčok ocenil, že v piatok došlo k stretnutiu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Prezident Peter Pellegrini označil stretnutie Fica a Zelenského za dôležité
Prezident považuje za mimoriadne dôležité, že sa v piatok v Užhorode uskutočnilo stretnutie Volodymyra Zelenského s Robertom Ficom ako dvoch najvyšších predstaviteľov exekutívy oboch krajín.
Fico želá Ukrajine spravodlivý mier aj európsku perspektívu
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) si želá dobré susedské, priateľské a „veľmi kvalitné“ vzťahy s Ukrajinou.
Ukrinform: Rokovanie medzi Zelenským a Ficom sa skončilo
Stretnutie medzi premiérom SR Robertom Ficom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským pri Užhorode sa skončilo. Zelenskyj označil rokovanie za „prínosné“.