Prezident Peter Pellegrini označil stretnutie Fica a Zelenského za dôležité

  • DNES - 18:19
  • Bratislava
Prezident SR Peter Pellegrini považuje za mimoriadne dôležité, že sa v piatok v Užhorode uskutočnilo stretnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD) ako dvoch najvyšších predstaviteľov exekutívy oboch krajín.

Pellegrini zdôraznil, že prioritou Slovenska v zahraničnej politike musia byť dobré vzťahy s našimi susedmi. Pokiaľ sa v takýchto vzťahoch objaví napätie, jedinou cestou na jeho odstránenie je podľa slovenskej hlavy štátu otvorený dialóg za rokovacím stolom.

Prezident víta, že na dnešnom stretnutí sa dohodlo ďalšie spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády, ktoré je vysoko nadštandardnou formou medzinárodnej spolupráce a umožňuje riešiť konkrétnu formu pomoci Slovenska brániacej sa Ukrajine,“ doplnil odbor komunikácie.

V piatok išlo o prvé bilaterálne stretnutie Fica so Zelenským na Ukrajine. Súčasťou slovenskej delegácie sú aj podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Ukrajinského prezidenta sprevádza premiérka Julija Svyrydenková.

Fico sa so Zelenským stretol krátko po návrate Číny, kde v utorok (2. 9.) absolvoval bilaterálne rokovanie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Premiér Ukrajinu naposledy navštívil v októbri 2024, keď sa v Užhorode uskutočnilo spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády.

Zdroj: Info.sk, TASR
