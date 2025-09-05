Zelenskyj: Bolo by správne, aby sa SR pridala k novému systému bezpečnosti
- DNES - 17:13
- Užhorod
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok po stretnutí so slovenským premiérom Robertom Ficom pri Užhorode vyhlásil, že by bolo správne, aby SR bola súčasťou nového bezpečnostného systému.
Uviedol to v súvislosti s bezpečnostnými zárukami pre Ukrajinu, ktoré jej plánuje po uzavretí mieru poskytnúť tzv. koalícia ochotných, informuje TASR.
