Zelenskyj: Bolo by správne, aby sa SR pridala k novému systému bezpečnosti

  • DNES - 17:13
  • Užhorod
Zelenskyj: Bolo by správne, aby sa SR pridala k novému systému bezpečnosti

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok po stretnutí so slovenským premiérom Robertom Ficom pri Užhorode vyhlásil, že by bolo správne, aby SR bola súčasťou nového bezpečnostného systému.

Uviedol to v súvislosti s bezpečnostnými zárukami pre Ukrajinu, ktoré jej plánuje po uzavretí mieru poskytnúť tzv. koalícia ochotných, informuje TASR.

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.

Zdroj: Info.sk, TASR
Nawrocki potvrdil že s Trumpom rokoval o bezpečnosti Pobaltských štátov

Nawrocki potvrdil že s Trumpom rokoval o bezpečnosti Pobaltských štátov

DNES - 16:22Zahraničné

Poľský prezident Karol Nawrocki potvrdil, že počas stredajšieho rozhovoru s americkým prezidentom Donaldom Trumpom hovorili aj o bezpečnosti Pobaltia a východnej hranice NATO.

Pápež Lev XIV. prijal nového poľského prezidenta Karola Nawrockého

Pápež Lev XIV. prijal nového poľského prezidenta Karola Nawrockého

DNES - 15:02Zahraničné

Poľský prezident sa počas návštevy Vatikánu stretol s pápežom Levom XIV., s ktorým diskutoval o globálnej bezpečnosti, vojne na Ukrajine a výzvach, ktorým čelí Poľsko ako krajina na východnej hranici NATO.

Premiér Fico sa v Užhorode stretol s ukrajinským prezidentom Zelenským

Premiér Fico sa v Užhorode stretol s ukrajinským prezidentom Zelenským

DNES - 14:17Zahraničné

Predseda vlády SR Robert Fico sa v piatok v Užhorode stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Zelenskyj pred stretnutím s Ficom rokoval s Costom o členstve v EÚ a dovoze ropy

Zelenskyj pred stretnutím s Ficom rokoval s Costom o členstve v EÚ a dovoze ropy

DNES - 14:08Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v Užhorode pred bilaterálnym rokovaním so slovenským premiérom Robertom Ficom stretol aj s predsedom Európskej rady Antóniom Costom.

