Fico želá Ukrajine spravodlivý mier aj európsku perspektívu
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) si želá dobré susedské, priateľské a „veľmi kvalitné“ vzťahy s Ukrajinou.
Našim východným susedom želá aj dobrý a spravodlivý mier a „veľmi dobrú“ európsku perspektívu. Ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému praje, aby čo najrýchlejšie našiel riešenie v súvislosti s bezpečnostnými zárukami.
„V tomto Slovenská republika ako malá krajina nevie zohrať rozhodujúcu úlohu, ale podporujeme všetky iniciatívy, ktoré smerujú k prímeriu a ktoré vedú k mieru,“ vyhlásil Fico na spoločnej tlačovej konferencii so Zelenským po ich rokovaní na Ukrajine. Fico verí, že tak ako on rešpektuje a počúva Zelenského, bude aj on rešpektovať a počúvať jeho.
Ukrinform: Rokovanie medzi Zelenským a Ficom sa skončilo
Stretnutie medzi premiérom SR Robertom Ficom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským pri Užhorode sa skončilo. Zelenskyj označil rokovanie za „prínosné“.
