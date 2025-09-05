Ukrinform: Rokovanie medzi Zelenským a Ficom sa skončilo
Stretnutie medzi premiérom SR Robertom Ficom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským pri Užhorode sa skončilo. Zelenskyj označil rokovanie za „prínosné“.
Lídri spolu diskutovali o štvrtkovom stretnutí koalície ochotných v Paríži a následnom telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Zelenskyj poukázal na dôležitosť dialógu so Slovenskom a mal by podľa neho pokračovať. Poznamenal, že obe krajiny by mali pragmaticky spolupracovať na úrovni lídrov a na medzivládnej úrovni.
Išlo o prvé bilaterálne stretnutie Fica so Zelenským na Ukrajine. Súčasťou slovenskej delegácie je aj podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár. Ukrajinského prezidenta sprevádza premiérka Julija Svyrydenková.
Fico sa so Zelenským stretol krátko po návrate Číny, kde v utorok absolvoval bilaterálne rokovanie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Počas stretnutia Fico vyhlásil, že so Zelenským otvorí otázku ukrajinských útokov na ropnú infraštruktúru. Oznámil tiež, že z hodinovej diskusie s Putinom medzi štyrmi očami si „urobil niekoľko záverov a posolstiev, ktoré mieni v piatok odovzdať Zelenskému“.
Premiér Ukrajinu naposledy navštívil v októbri 2024, keď sa v Užhorode uskutočnilo spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády.
Fico želá Ukrajine spravodlivý mier aj európsku perspektívu
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) si želá dobré susedské, priateľské a „veľmi kvalitné" vzťahy s Ukrajinou.
Šimečku mrzí, že Fico sa pred rokovaním so Zelenským stretol s Putinom
Líder opozičného PS a poslanec Národnej rady SR Michal Šimečka upozorňuje na to, že piatkové rokovanie premiéra Roberta Ficaa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sa nekoná v dobrej atmosfére.
Fico sa na hraničnom priechode s Ukrajinou stretol so šéfom Európskej rady
Na hraničnom priechode s Ukrajinou sa v piatok stretli predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a predseda Európskej rady Antonio Costa.
