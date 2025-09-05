Nawrocki potvrdil že s Trumpom rokoval o bezpečnosti Pobaltských štátov
Poľský prezident Karol Nawrocki potvrdil, že počas stredajšieho rozhovoru s americkým prezidentom Donaldom Trumpom hovorili aj o bezpečnosti Pobaltia a východnej hranice NATO.
Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii v súvislosti s otázkami o možnom znížení americkej podpory pre krajiny východnej Európy. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Podľa denníka Financial Times Spojené štáty plánujú obmedziť financovanie bezpečnostných programov pre štáty, ktoré by sa ocitli v prvej línii prípadného konfliktu s Ruskom. Medzi nimi sa spomínajú Rumunsko, Litva, Lotyšsko a Estónsko, Poľsko však na zozname nefiguruje. Biely dom následne oznámil, že rozhodnutie bolo koordinované s európskymi spojencami a je v súlade s dôrazom prezidenta Trumpa, aby Európa niesla väčšiu zodpovednosť za vlastnú obranu.
Nawrocki zdôraznil, že rozhovor s americkým prezidentom sa týkal najmä bilaterálnych vzťahov, prítomnosti amerických vojakov v Poľsku a ochrany poľských hraníc. Dodal, že ešte pred cestou do Washingtonu sa stretol s prezidentmi Litvy, Lotyšska a Estónska, pričom témy, ktoré otváral s Trumpom, sa týkali aj úlohy Poľska ako lídra regiónu.
„Nie je v záujme krajín Pobaltia, aby sa znižoval počet amerických vojakov. Hoci som hovoril hlasom Poľska, cítim, že naša krajina je lídrom strednej a východnej Európy, a v tejto pozícii som rokoval s americkým prezidentom,“ uviedol poľský prezident.
Na stretnutí s Nawrockim Trump vyhlásil že USA plánujú zachovať svoju vojenskú prítomnosť v Poľsku a otvoril aj možnosť navýšenia počtu vojakov v krajine.
