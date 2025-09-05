  • Články
Trh práce v USA pokračuje v prudkom ochladzovaní

  • DNES - 15:14
  • Washington
Trh práce v USA pokračuje v prudkom ochladzovaní

Trh práce v USA pokračuje v prudkom ochladzovaní, potvrdili nové údaje o tvorbe pracovných miest. Informuje CNBC a Yahoo Finance.

V auguste sa mimo poľnohospodárstva vytvorilo v Spojených štátoch len 22.000 nových pracovných miest po 79.000 (revízia zo 73.000) v júli, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali s nárastom počtu pracovných miest o 75.000.

Miera nezamestnanosti v auguste vzrástla na 4,3 % zo 4,2 % v predchádzajúcom mesiaci, čo bolo v súlade s očakávaniami ekonómov.

Ministerstvo takisto revidovalo júnové údaje. Nové čísla ukazujú, že v júni sa počet pracovných miest znížil o 13.000. Ešte augustová revízia počítala v júni s nárastom o 14.000.

Tieto revidované údaje teraz ukazujú, že počas uplynulých troch mesiacov sa v ekonomike USA vytvorilo v priemere menej ako 8000 nových pracovných miest mesačne.

Priemerná hodinová mzda v auguste medzimesačne stúpla o 0,3 % a medziročne o 3,7 %.

Zdroj: Info.sk, TASR
