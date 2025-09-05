  • Články
Piatok, 5.9.2025
Pápež Lev XIV. prijal nového poľského prezidenta Karola Nawrockého

  • Vatikán
Poľský prezident Karol Nawrocki sa počas návštevy Vatikánu stretol s pápežom Levom XIV., s ktorým diskutoval o globálnej bezpečnosti, vojne na Ukrajine a výzvach, ktorým čelí Poľsko ako krajina na východnej hranici NATO. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Podľa vyjadrenia prezidenta na tlačovej konferencii po stretnutí má pápež dobrú znalosť poľskej komunity z pôsobenia v Chicagu a rozhovor sa dotkol aj postavenia učiteľov náboženstva v Poľsku. Významnú časť diskusie venovali osobe Jána Pavla II., ktorého Nawrocki označil za najväčšieho Poliaka 20. storočia a symbol prepojenia medzi Poľskom a Vatikánom.

Nawrocki odovzdal pápežovi pozdravy od amerického prezidenta Donalda Trumpa a pozval ho na návštevu Poľska v roku 2027 pri príležitosti výročia zjavení Panny Márie v Gieczwalde. Ako symbolický dar mu venoval obraz Matky Božej z Gieczwaldu. Pápež na oplátku daroval poľskej delegácii sošku a knihu o solidarite medzi generáciami, pričom zdôraznil potrebu dialógu medzi mladými a staršími.

Počas stretnutia s kardinálom Pietrom Parolinom prezident hovoril o architektúre medzinárodnej bezpečnosti a pripomenul osudy Poliakov väznených v Bielorusku vrátane novinára Andrzeja Poczobuta a katolíckych kňazov. Zdôraznil, že ako hlava štátu sa bude zasadzovať za ich prepustenie na medzinárodných fórach.

V Ríme sa Nawrocki stretol aj s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou a prezidentom Sergiom Mattarellom. Témami boli bilaterálne vzťahy, spolupráca v rámci Európskej únie a bezpečnostné otázky. Osobitnú pozornosť venovali pripravovanej dohode EÚ s krajinami Mercosuru, ktorú poľský prezident označil za hrozbu pre európske poľnohospodárstvo a potravinovú bezpečnosť.

Zdroj: Info.sk, TASR
