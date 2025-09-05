  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 5.9.2025Meniny má Regina
26°Bratislava

Šimečku mrzí, že Fico sa pred rokovaním so Zelenským stretol s Putinom

  • DNES - 14:34
  • Bratislava
Šimečku mrzí, že Fico sa pred rokovaním so Zelenským stretol s Putinom

Líder opozičného PS a poslanec Národnej rady SR Michal Šimečka upozorňuje na to, že piatkové rokovanie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sa nekoná v dobrej atmosfére.

Poukazuje pri tom na to, že mu predchádzalo stretnutie Fica s ruskou hlavou štátu Vladimirom Putinom. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na piatkovej tlačovej konferencii.

Slovenský premiér bol nielenže servilný voči Vladimirovi Putinovi, ale pôsobilo to, akoby si nechal diktovať, akým spôsobom má zatlačiť na Ukrajinu. (...) To si myslím, že pred stretnutím vytvorilo veľmi zlú atmosféru. Člen predsedníctva PS Ivan Korčok to dokonca označil za provokáciu. Takže nie je to veľmi dobrý moment a veľmi dobrá atmosféra, v ktorej sa toto stretnutie uskutočňuje,“ skonštatoval.

Stretnutie Zelenského a Fica však samo osebe označil Šimečka za správne. „To, že doteraz nebol predseda slovenskej vlády schopný stretnúť sa s ukrajinským prezidentom, bolo hanebné. Takže je dobré, že sa stretnutie koná,“ podotkol. Dúfa v štandardizáciu slovensko-ukrajinských vzťahov. „Pevne verím, že slovenská strana, najmä Fico, prestane s tými diplomatickými útokmi na Ukrajinu,“ dodal.

V ukrajinskom Užhorode sa v piatok koná stretnutie Fica a Zelenského. Témou má byť najmä energetická infraštruktúra. Súčasťou delegácie je tiež podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD).

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Fico sa na hraničnom priechode s Ukrajinou stretol so šéfom Európskej rady

Fico sa na hraničnom priechode s Ukrajinou stretol so šéfom Európskej rady

DNES - 13:55Domáce

Na hraničnom priechode s Ukrajinou sa v piatok stretli predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a predseda Európskej rady Antonio Costa.

Drucker: Od roku 2026 sa na školách začne vyučovať o umelej inteligencii

Drucker: Od roku 2026 sa na školách začne vyučovať o umelej inteligencii

DNES - 12:44Domáce

Od školského roka 2026/2027 sa na slovenských školách začne vyučovať o umelej inteligencii.

Šutaj Eštok sa bude venovať odporúčaniam GRECO týkajúcich sa polície

Šutaj Eštok sa bude venovať odporúčaniam GRECO týkajúcich sa polície

DNES - 12:10Domáce

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sa bude venovať odporúčaniam Skupiny štátov proti korupcii Rady Európy, ktoré sa týkajú jeho rezortu a polície.

ÚVZ: Žltačku typu A v parlamente laboratórne potvrdili v jednom prípade

ÚVZ: Žltačku typu A v parlamente laboratórne potvrdili v jednom prípade

DNES - 11:55Domáce

Ľudia, ktorí boli s osobou v kontakte, sú pod lekárskym dohľadom.

Vosveteit.sk
Ukrajinskí „duchovia“ zasadili Rusku tvrdú ranu. Zaútočili proti ich navigačnému systému GLONASSUkrajinskí „duchovia“ zasadili Rusku tvrdú ranu. Zaútočili proti ich navigačnému systému GLONASS
Nový podvod na WhatsAppe útočí už aj na Slovákov. Takto ťa útočníci vymknú z tvojho účtu. Toto tu ešte nebolo!Nový podvod na WhatsAppe útočí už aj na Slovákov. Takto ťa útočníci vymknú z tvojho účtu. Toto tu ešte nebolo!
Android dostáva šialenú novinku. Takto si už čoskoro užiješ hudbu s kamarátmiAndroid dostáva šialenú novinku. Takto si už čoskoro užiješ hudbu s kamarátmi
Majitelia Androidov sa potešia. Microsoft testuje jednoduchší prenos obsahu medzi PC a mobilomMajitelia Androidov sa potešia. Microsoft testuje jednoduchší prenos obsahu medzi PC a mobilom
Vedci vyvinuli raketové palivo, ktoré vo všetkých smeroch prekonáva to, ktoré používame terazVedci vyvinuli raketové palivo, ktoré vo všetkých smeroch prekonáva to, ktoré používame teraz
Tieto hodinky vyzerajú ako zo sci-fi a stoja menej, než si myslíš. CIGA Design Gorilla ťa dostanúTieto hodinky vyzerajú ako zo sci-fi a stoja menej, než si myslíš. CIGA Design Gorilla ťa dostanú
Totálna kontrola nad občanmi. Rusko vypína WhatsApp a Telegram, Max zbiera všetko, čo sa dáTotálna kontrola nad občanmi. Rusko vypína WhatsApp a Telegram, Max zbiera všetko, čo sa dá
V nasledujúcich dňoch ťa na Netflixe čakajú brutálne komédie, ale aj mrazivé drámy: Tieto filmy a seriály prídu už čoskoroV nasledujúcich dňoch ťa na Netflixe čakajú brutálne komédie, ale aj mrazivé drámy: Tieto filmy a seriály prídu už čoskoro
Putin a Si Ťin-pching nevedeli, že ich je počuť. Rozprávali sa o nesmrteľnosti a transplantáciách orgánovPutin a Si Ťin-pching nevedeli, že ich je počuť. Rozprávali sa o nesmrteľnosti a transplantáciách orgánov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP