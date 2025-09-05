Premiér Fico sa v Užhorode stretol s ukrajinským prezidentom Zelenským
- DNES - 14:17
- Užhorod
Predseda vlády SR Robert Fico sa v piatok v Užhorode stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Ide o prvé bilaterálne stretnutie Fica so Zelenským na Ukrajine. Jednou z hlavných tém ich rozhovorov bude energetická infraštruktúra. O záveroch rokovania budú lídri informovať na spoločnej tlačovej konferencii.
Súčasťou slovenskej delegácie v Užhorode je aj podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár. Ukrajinského prezidenta sprevádza premiérka Julija Svyrydenková.
Fico sa so Zelenským stretol krátko po návrate Číny, kde v utorok absolvoval bilaterálne rokovanie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Počas stretnutia Fico vyhlásil, že so Zelenským otvorí otázku ukrajinských útokov na ropnú infraštruktúru. Oznámil tiež, že z hodinovej diskusie s Putinom medzi štyrmi očami si „urobil niekoľko záverov a posolstiev, ktoré mieni v piatok odovzdať Zelenskému“.
Premiér Ukrajinu naposledy navštívil v októbri 2024, keď sa v Užhorode uskutočnilo spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády.
