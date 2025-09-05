Premiér Fico sa v Užhorode stretol s ukrajinským prezidentom Zelenským

  • Články
Predseda vlády SR Robert Fico sa v piatok v Užhorode stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Ide o prvé bilaterálne stretnutie Fica so Zelenským na Ukrajine. Jednou z hlavných tém ich rozhovorov bude energetická infraštruktúra. O záveroch rokovania budú lídri informovať na spoločnej tlačovej konferencii.

Súčasťou slovenskej delegácie v Užhorode je aj podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár. Ukrajinského prezidenta sprevádza premiérka Julija Svyrydenková.

Fico sa so Zelenským stretol krátko po návrate Číny, kde v utorok absolvoval bilaterálne rokovanie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Počas stretnutia Fico vyhlásil, že so Zelenským otvorí otázku ukrajinských útokov na ropnú infraštruktúru. Oznámil tiež, že z hodinovej diskusie s Putinom medzi štyrmi očami si „urobil niekoľko záverov a posolstiev, ktoré mieni v piatok odovzdať Zelenskému“.

Premiér Ukrajinu naposledy navštívil v októbri 2024, keď sa v Užhorode uskutočnilo spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády.

Zdroj: Info.sk, TASR
