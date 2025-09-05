  • Články
  • DNES - 14:08
  • Užhorod
Zelenskyj pred stretnutím s Ficom rokoval s Costom o členstve v EÚ a dovoze ropy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v piatok v Užhorode pred bilaterálnym rokovaním so slovenským premiérom Robertom Ficom stretol aj s predsedom Európskej rady Antóniom Costom.

Diskutovali spolu o členstve Ukrajiny v EÚ, dovoze ruskej ropy aj bezpečnostných zárukách. Zelenskyj o tom informoval na sociálnej sieti X, informuje TASR.

Dokonca aj Rusko teraz uznáva cestu Ukrajiny smerom do EÚ. Je poľutovaniahodné, že im to trvalo od roku 2013, kým si to uvedomili,“ uviedol Zelenskyj. Postoj Maďarska, ktoré vyjadrilo nesúhlas s členstvom Ukrajiny preto označil za „zvláštny“.

Lídri spolu na stretnutí koordinovali ďalšie kroky ohľadom prístupových rokovaní. Zelenskyj tiež opätovne vyzval na využitie zmrazených ruských aktív, ktoré by podľa neho mali byť cenou za ruskú agresiu

V súvislosti s bezpečnostnými garanciami od západných štátov Zelenskyj vyhlásil, že na Ukrajinu by mohli byť po uzavretí mieru nasadené tisícky vojakov. Zdôraznil však, že na diskusiu o konkrétnych počtoch je ešte príliš skoro. Ruský prezident Vladimir Putin v piatok potencionálnu prítomnosť západných vojakov na Ukrajine odmietol.

Ukrajinský prezident spomenul aj štvrtkový telefonát predstaviteľov koalície ochotných s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. „Včera sme sa s prezidentom Trumpom zamerali na energetickú bezpečnosť a na to, ako znížiť príjmy Ruska. Je nespokojný s tým, že niektorí Európania stále kupujú ruskú ropu. Ide o Slovensko, Maďarsko a možno aj ďalšie krajiny,“ ozrejmil.

Po stretnutí s Costom by sa mal Zelenskyj stretnúť s Ficom. Jednou z hlavných tém ich rozhovorov bude energetická infraštruktúra. Slovenský premiér vo štvrtok naznačil, že s Costom by sa mohol stretnúť aj on.

Zdroj: Info.sk, TASR
