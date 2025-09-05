Fico sa na hraničnom priechode s Ukrajinou stretol so šéfom Európskej rady
Na hraničnom priechode s Ukrajinou sa v piatok stretli predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a predseda Európskej rady Antonio Costa. Fico o tom informoval na sociálnej sieti.
„Premiér Fico zároveň informoval Costu o svojej nedávnej návšteve Číny, z ktorej sa práve vrátil. Obaja lídri krátko podebatovali aj o aktuálnej situácii v regióne,“ píše sa vo vyjadrení na sociálnej sieti.
Fico sa s Costom stretol pred plánovaným stretnutím s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Užhorode. Má ísť o prvé bilaterálne stretnutie Fica so Zelenským na Ukrajine. Jednou z hlavných tém ich rozhovorov má byť energetická infraštruktúra.
S Costom rokoval aj Zelenskyj. Diskutovali spolu o členstve Ukrajiny v EÚ, dovoze ruskej ropy a o bezpečnostných zárukách.
Drucker: Od roku 2026 sa na školách začne vyučovať o umelej inteligencii
Od školského roka 2026/2027 sa na slovenských školách začne vyučovať o umelej inteligencii.
Šutaj Eštok sa bude venovať odporúčaniam GRECO týkajúcich sa polície
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sa bude venovať odporúčaniam Skupiny štátov proti korupcii Rady Európy, ktoré sa týkajú jeho rezortu a polície.
ÚVZ: Žltačku typu A v parlamente laboratórne potvrdili v jednom prípade
Ľudia, ktorí boli s osobou v kontakte, sú pod lekárskym dohľadom.
Na stavbe diaľničného tunela Višňové sa zranili traja ľudia
Na mieste zasahovali záchranné zložky.