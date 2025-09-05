  • Články
Piatok, 5.9.2025Meniny má Regina
26°Bratislava

Fico sa na hraničnom priechode s Ukrajinou stretol so šéfom Európskej rady

  • DNES - 13:55
  • Vyšné Nemecké/Bratislava
Na hraničnom priechode s Ukrajinou sa v piatok stretli predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a predseda Európskej rady Antonio Costa. Fico o tom informoval na sociálnej sieti.

Premiér Fico zároveň informoval Costu o svojej nedávnej návšteve Číny, z ktorej sa práve vrátil. Obaja lídri krátko podebatovali aj o aktuálnej situácii v regióne,“ píše sa vo vyjadrení na sociálnej sieti.

Fico sa s Costom stretol pred plánovaným stretnutím s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Užhorode. Má ísť o prvé bilaterálne stretnutie Fica so Zelenským na Ukrajine. Jednou z hlavných tém ich rozhovorov má byť energetická infraštruktúra.

S Costom rokoval aj Zelenskyj. Diskutovali spolu o členstve Ukrajiny v EÚ, dovoze ruskej ropy a o bezpečnostných zárukách.

Zdroj: Info.sk, TASR
