Sestry vo veku 3 a 4 roky sú nezvestné, ich matka žiada o pomoc
- DNES - 13:59
- Jablonec nad Nisou
Polícia pátra po dvoch malých dievčatách.
Česká polícia vyhlásila celoštátne pátranie po dvoch maloletých sestrách, štvorročnej Zdeňke Kvíčalovej a trojročnej Pavlíne Kvíčalovej. Podľa polície sú dievčatá s najväčšou pravdepodobnosťou so svojím otcom 56-ročným Pavlom Loukotom, ktorý ich odmietol vrátiť matke napriek súdnemu rozhodnutiu.
Na snímke vľavo trojročná Pavlína Kvíčalová a vpravo štvorročná Zdeňka Kvíčalová
Nezvestnosť dievčat nahlásila ich matka v utorok (2.9.) na policajnom oddelení v Jablonci nad Nisou. Uviedla, že otec jej mal dcéry odovzdať v mieste svojho bydliska v obci Koberovy za účasti súdneho vykonávateľa. Po tom, ako bol o rozhodnutí súdu informovaný, otec detí prestal reagovať na telefonáty a správy. „Dievčatá do súčasnej doby matke nevrátil, ani o sebe nepodal žiadnu správu,“ informovala polícia na svojej stránke.
Na snímke Pavel Loukota, Foto: policie.gov.cz
Deti boli v minulosti po podobnom incidente hospitalizované
Matka má podľa polície vážne obavy o život a zdravie dcér. Situáciu komplikuje skutočnosť, že otec s deťmi podobným spôsobom odcestoval už v minulosti. Po tom, ako ho vtedy polícia vypátrala, museli byť obe dievčatá dočasne hospitalizované v nemocnici.
Hľadaný muž sa s deťmi pravdepodobne pohybuje v osobnom vozidle značky BMW 525D šedej farby s evidenčným číslom 5SF 6385.
Polícia žiada verejnosť o pomoc. Akékoľvek informácie o pohybe či mieste výskytu hľadaného muža a nezvestných dievčat môžu občania oznámiť na tiesňovej linke 158.
