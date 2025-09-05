Drucker: Od roku 2026 sa na školách začne vyučovať o umelej inteligencii
Od školského roka 2026/2027 sa na slovenských školách začne vyučovať o umelej inteligencii (AI).
Táto oblasť bude súčasťou väčšiny predmetov vrátane informatiky, matematiky, občianskej náuky či etiky. Žiaci sa naučia princípy fungovania AI, ale aj to, ako ju používať efektívne a zodpovedne. Ministerstvo školstva pripravilo Plán zodpovedného využívania AI vo vzdelávaní na Slovensku. Informoval o tom minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) na piatkovej tlačovej konferencii.
„Pripravili sme kompletný návrh a materiál, akým spôsobom AI zapracovať do vzdelávacích plánov tak, aby sa zvýšili kompetencie, ale aj zručnosti a gramotnosť. Aby deti chápali, aký vplyv AI môže mať na jednotlivca aj na celú spoločnosť. Aby vnímali, že existuje aj umelo vytvorený obsah, tzv. syntetický obsah AI,“ priblížil minister. Cieľom plánu je pripraviť základné a stredné školy na digitálnu transformáciu a dať žiakom, študentom aj školám praktické nástroje, ako s AI pracovať bezpečne, rozumne a so skutočným úžitkom.
Rezort školstva v tomto roku tvorí obsah vzdelávania, pripravuje metodické materiály a spúšťa projekty. Školy podľa ministra získavajú podporu, vzniká webová platforma, uskutoční sa „AI deň v škole“. Od roku 2026 by sa mali spustiť aj AI vouchery a testovať nové riešenia, ktoré podporia vyučovanie aj prácu učiteľov. O rok na to, v roku 2027, bude rezort implementovať overené AI nástroje. Tiež sledovať, ako sa AI využíva, a na základe výsledkov upravovať plán. Vznikať majú aj kompetenčné centrá AI.
Minister zároveň spomenul výskumnú správu Scio Research s názvom AI Kompas 2025, ktorá porovnáva využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní v Česku a na Slovensku. Ako priblížil, AI využíva iba štvrtina slovenských učiteľov, českých až 58 percent. Za výzvu považuje aj oslabovanie niektorých zručností u žiakov pri dlhodobom používaní AI. Prínos vníma vo zvýšenej výkonnosti. Pripomenul aj svetové vzdelávacie fórum OECD, ktoré sa má konať na Slovensku na jeseň. Jednou z hlavných tém bude umelá inteligencia vo vzdelávaní.
Plán zodpovedného využívania AI vo vzdelávaní na roky 2025 až 2027 je rozdelený do piatich iniciatív, ktoré sa navzájom dopĺňajú a nadväzujú na existujúce stratégie digitalizácie a kurikulárnu reformu v základných školách. Všetky informácie o AI vo vzdelávaní možno nájsť na novej webovej stránke ai.iedu.sk.
