  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 5.9.2025Meniny má Regina
24°Bratislava

Zelenskyj plánuje tlačiť na Fica, aby znížil dovoz ruskej ropy

  • DNES - 12:41
  • Kyjev
Zelenskyj plánuje tlačiť na Fica, aby znížil dovoz ruskej ropy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj plánuje v piatok na rokovaniach so slovenským premiérom Robertom Ficom otvoriť otázku dovozu ruskej ropy do Európy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Fico, ktorý Zelenského pravidelne kritizuje a ktorý sa začiatkom tohto týždňa stretol v Číne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, má neskôr v piatok navštíviť západoukrajinské mesto Užhorod.

Európska únia (EÚ) zakázala väčšinu dovozu ropy z Ruska v reakcii na inváziu Moskvy na Ukrajinu, ale Slovensko a Maďarsko boli z tohto zákazu vyňaté, aby mali čas nájsť alternatívne dodávky ropy. To viedlo k treniciam medzi Bratislavou a Kyjevom. Ukrajina sa počas konfliktu zameriava na útoky na ropovod Družba, ktorý prepravuje ruskú ropu do oboch krajín EÚ.

Amerika chce vážne znížiť príjmy Ruska z vývozu energií, to je správna cesta,“ povedal Zelenskyj vo videohovore na ekonomickom fóre v Taliansku. „O tejto otázke budeme (s Ficom) diskutovať tiež,“ dodal.

Na štvrtkovom samite so spojencami v Paríži mali Zelenskyj a ďalší európski lídri videokonferenciu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Podľa Zelenského Trump vyjadril frustráciu z nákupov ruskej ropy v EÚ. „Je veľmi sklamaný z niektorých európskych krajín, najmä z Maďarska a Slovenska, pretože naďalej kupujú ruskú ropu,“ povedal Zelenskyj.

Vysoký predstaviteľ Bieleho domu pre agentúru AFP pod podmienkou anonymity povedal, že Trump trval na tom, že „Európa musí prestať nakupovať ruskú ropu, ktorá financuje vojnu“.

Zelenskyj v tejto súvislosti povedal, že je „dôležité“, aby maďarský premiér Viktor Orbán počul „tieto signály zo Spojených štátov priamo od prezidenta Trumpa“.

Minulý mesiac Orbán povedal, že sa Trumpovi sťažoval na útoky na ropovod Družba.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Hlina o kauze Fafokan: Pod rúškom podpory a rozvoja vidieka sa rozkrádajú verejné zdroje

Hlina o kauze Fafokan: Pod rúškom podpory a rozvoja vidieka sa rozkrádajú verejné zdroje

DNES - 11:41Ekonomické

Na Slovensku sa vytvorila skupina ľudí, ktorá si zabezpečila bývanie z peňazí slovenských obyvateľov a európskych daňových poplatníkov.

Témou stretnutia Fica so Zelenským bude aj energetická infraštruktúra

Témou stretnutia Fica so Zelenským bude aj energetická infraštruktúra

VČERA - 17:11Ekonomické

Jednou z hlavných tém stretnutia predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským v Užhorode bude energetická infraštruktúra.

Michal Šimečka: Tresk je návod na reštart ekonomiky Slovenska

Michal Šimečka: Tresk je návod na reštart ekonomiky Slovenska

VČERA - 15:28Ekonomické

Tresk je návod na reštart ekonomiky Slovenska, zastaví úpadok a zvýši životnú úroveň všetkých ľudí.

Vosveteit.sk
Nový podvod na WhatsAppe útočí už aj na Slovákov. Takto ťa útočníci vymknú z tvojho účtu. Toto tu ešte nebolo!Nový podvod na WhatsAppe útočí už aj na Slovákov. Takto ťa útočníci vymknú z tvojho účtu. Toto tu ešte nebolo!
Android dostáva šialenú novinku. Takto si už čoskoro užiješ hudbu s kamarátmiAndroid dostáva šialenú novinku. Takto si už čoskoro užiješ hudbu s kamarátmi
Majitelia Androidov sa potešia. Microsoft testuje jednoduchší prenos obsahu medzi PC a mobilomMajitelia Androidov sa potešia. Microsoft testuje jednoduchší prenos obsahu medzi PC a mobilom
Vedci vyvinuli raketové palivo, ktoré vo všetkých smeroch prekonáva to, ktoré používame terazVedci vyvinuli raketové palivo, ktoré vo všetkých smeroch prekonáva to, ktoré používame teraz
Tieto hodinky vyzerajú ako zo sci-fi a stoja menej, než si myslíš. CIGA Design Gorilla ťa dostanúTieto hodinky vyzerajú ako zo sci-fi a stoja menej, než si myslíš. CIGA Design Gorilla ťa dostanú
Totálna kontrola nad občanmi. Rusko vypína WhatsApp a Telegram, Max zbiera všetko, čo sa dáTotálna kontrola nad občanmi. Rusko vypína WhatsApp a Telegram, Max zbiera všetko, čo sa dá
V nasledujúcich dňoch ťa na Netflixe čakajú brutálne komédie, ale aj mrazivé drámy: Tieto filmy a seriály prídu už čoskoroV nasledujúcich dňoch ťa na Netflixe čakajú brutálne komédie, ale aj mrazivé drámy: Tieto filmy a seriály prídu už čoskoro
Putin a Si Ťin-pching nevedeli, že ich je počuť. Rozprávali sa o nesmrteľnosti a transplantáciách orgánovPutin a Si Ťin-pching nevedeli, že ich je počuť. Rozprávali sa o nesmrteľnosti a transplantáciách orgánov
Google prináša niekoľko noviniek do Android smartfónov. Tieto funkcie si zamiluješGoogle prináša niekoľko noviniek do Android smartfónov. Tieto funkcie si zamiluješ
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP