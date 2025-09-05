Zelenskyj plánuje tlačiť na Fica, aby znížil dovoz ruskej ropy
- DNES - 12:41
- Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj plánuje v piatok na rokovaniach so slovenským premiérom Robertom Ficom otvoriť otázku dovozu ruskej ropy do Európy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Fico, ktorý Zelenského pravidelne kritizuje a ktorý sa začiatkom tohto týždňa stretol v Číne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, má neskôr v piatok navštíviť západoukrajinské mesto Užhorod.
Európska únia (EÚ) zakázala väčšinu dovozu ropy z Ruska v reakcii na inváziu Moskvy na Ukrajinu, ale Slovensko a Maďarsko boli z tohto zákazu vyňaté, aby mali čas nájsť alternatívne dodávky ropy. To viedlo k treniciam medzi Bratislavou a Kyjevom. Ukrajina sa počas konfliktu zameriava na útoky na ropovod Družba, ktorý prepravuje ruskú ropu do oboch krajín EÚ.
„Amerika chce vážne znížiť príjmy Ruska z vývozu energií, to je správna cesta,“ povedal Zelenskyj vo videohovore na ekonomickom fóre v Taliansku. „O tejto otázke budeme (s Ficom) diskutovať tiež,“ dodal.
Na štvrtkovom samite so spojencami v Paríži mali Zelenskyj a ďalší európski lídri videokonferenciu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Podľa Zelenského Trump vyjadril frustráciu z nákupov ruskej ropy v EÚ. „Je veľmi sklamaný z niektorých európskych krajín, najmä z Maďarska a Slovenska, pretože naďalej kupujú ruskú ropu,“ povedal Zelenskyj.
Vysoký predstaviteľ Bieleho domu pre agentúru AFP pod podmienkou anonymity povedal, že Trump trval na tom, že „Európa musí prestať nakupovať ruskú ropu, ktorá financuje vojnu“.
Zelenskyj v tejto súvislosti povedal, že je „dôležité“, aby maďarský premiér Viktor Orbán počul „tieto signály zo Spojených štátov priamo od prezidenta Trumpa“.
Minulý mesiac Orbán povedal, že sa Trumpovi sťažoval na útoky na ropovod Družba.
