ÚVZ: Žltačku typu A v parlamente laboratórne potvrdili v jednom prípade
Ľudia, ktorí boli s osobou v kontakte, sú pod lekárskym dohľadom. U žiadneho z nich sa zatiaľ žltačka nepotvrdila a ani nemajú príznaky. TASR o tom informovala hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová. Zdôraznila potrebu dôkladnej hygieny rúk a dezinfekciu priestorov.
„Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) prijal v tejto súvislosti aktuálne všetky potrebné protiepidemické opatrenia na zamedzenie šírenia žltačky typu A. Osoby, ktoré boli v kontakte s potvrdeným prípadom, sú pod lekárskym dohľadom v dĺžke 50 dní (maximálny inkubačný čas ochorenia) od posledného kontaktu,“ priblížila Červeňová.
Medzi opatreniami je napríklad zabezpečenie dezinfekcie sociálnych zariadení chlórovými preparátmi počas trvania lekárskeho dohľadu (kľučky na dverách, umývadlá, vodovodné kohútiky, WC, splachovače, podlahy). Taktiež vybavenie zariadení v parlamente dezinfekčnými prostriedkami na dezinfekciu rúk a jednorazovými papierovými utierkami. „Potrebné je dodržiavať hygienu rúk (umývanie teplou vodou s použitím mydla) pri každom použití sociálneho zariadenia a pred konzumáciou stravy,“ prízvukuje hygienička.
Zabezpečiť sa má aj dezinfekcia stolového riadu a príborov v parlamentnej kuchyni a pridružených zariadeniach. „V dodržiavaní prijatých opatrení je dôležitá disciplína a trpezlivosť, s dôrazom na najzákladnejšiu ochranu, a tou je dôkladné umývanie rúk a dezinfekcia priestorov,“ zopakovala Červeňová.
Kancelária NR SR informovala, že jej činnosť nie je ohrozená alebo narušená. Od momentu potvrdenia diagnózy je v kontakte s RÚVZ a riadia sa pokynmi hlavnej hygieničky.
Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých prejaví žltačka. Najúčinnejšou prevenciou proti ochoreniu je dodržiavanie správnej hygieny rúk.
Drucker: Od roku 2026 sa na školách začne vyučovať o umelej inteligencii
Od školského roka 2026/2027 sa na slovenských školách začne vyučovať o umelej inteligencii.
Šutaj Eštok sa bude venovať odporúčaniam GRECO týkajúcich sa polície
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sa bude venovať odporúčaniam Skupiny štátov proti korupcii Rady Európy, ktoré sa týkajú jeho rezortu a polície.
Na stavbe diaľničného tunela Višňové sa zranili traja ľudia
Na mieste zasahovali záchranné zložky.
Pri požiari drevených prístreškov vybuchla plynová nádoba
Pri požiari drevených prístreškov na Textilnej ulici v Ružomberku vo štvrtok (4. 9.) vo večerných hodinách vybuchla plynová nádoba.